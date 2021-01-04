Китайський освітній онлайн-додаток Zuoyebang привабив 1,6 млрд доларів серії E+ від таких інвесторів як: Alibaba Group, Tiger Global Management, SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital China та FountainVest Partners.

Цього року суперництво між найкращими програмами онлайн-навчання в Китаї стало ще більш напруженим через пандемію COVID-19. Останньою компанією, яка отримала значний раунд фінансування стала Zuoyebang, залучивши 1,6 мільярда доларів серії E+, про що повідомив Tech Crunch.

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Так, до колишніх інвесторів: американської інвестиційної компанії Tiger Global та гонконгської компанії, FountainVest Partners, що спеціалізуються на інвестиціях в акціонерний капітал приєднались ще Alibaba Group, SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital China.

Після останнього фінансування стартапу яке залучило 750 млн доларів від Tiger Global, FountainVest та інших інвесторів Zuoyebang закрив новій раунд фінансування. Тепер загальна вартість фінансування компанії становить 2,93 млрд доларів. Станом на вересень місяць за повідомленням Reuters оцінка компанії становила 10 млрд доларів. Головні ж конкуренти Zuoyebang, компанія Yuanfudao, що пропонує аналогічні послуги оголосила у жовтні, що досягла оцінки у 15,5 млрд, а після завершення раунду позначка сягнула 2,2 млрд доларів.

Аналітики SoftBank рахують, що Zuoyebang входить у число 88 стартапів, що продемонстрували ріст за останній квартал.

Що відомо про Zuoyebang Zuoyebang – китайський стартап Хоу Цзяньбіна з головним офісом у Пекіні, що був заснований компанією Baidu у 2015 році. Через рік китайський пошуковий гігант перетворив Zuoyebang у незалежний стартап. Освітній додаток створений для дітей віком від дитсадка до школярів 12 років, щоб за допомогою штучного інтелекту допомогти з вирішенням задач та розуміти складні концепції. Так, Zuoyebang пропонує не лише онлайн-курси, живі уроки, а й допомогу з домашнім завданням. Користувач може загрузити, наприклад, фото задачі, вирішення якої викликає труднощі, та отримати вже готову відповідь. Засновник кампанії Хоу Цзяньбін заявив в оголошенні про фінансування, що очікує на ріст онлайн-освіти в довгостроковій перспективі, а також, що компанія буде розширювати свої категорії продуктів.

Статистика освітнього додатку: