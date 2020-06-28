Virgin Galactic вдруге протестувала корабель VSS Unity: як змінилася ціна акцій компаній
Компанія Virgin Galactic, що входить до складу корпорації Virgin Group мільярдера Річарда Бренсона, завершила другий етап тестування космоплана VSS Unity на своїй базі у Нью-Мексико. Це стало важливим кроком у діяльності підприємства, яке планує в майбутньому здійснювати пасажирські перевезення у космос.
У компанії заявили, що після завершення "обширного вивчення даних" щодо польоту Virgin Galactic "почне підготовку до наступного етапу" своєї програми тестування польотів, повідомляє CNBC.
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Я в захваті від наполегливої роботи команди, яка успішно виконала тестовий політ. Це було важливе випробування, яке означає, що тепер ми можемо розпочати підготовку транспортних засобів до повноцінного запуску ракетних двигунів,
– зазначив Джордж Уайтсайдс, генеральний директор Virgin Galactic.
У результаті акції Virgin Galactic зросли в ціні на понад 4% лише впродовж першої години торгів. Вартість цінних паперів на момент закриття торгів у п’ятницю, 26 червня, становила 15,55 долара за одну штуку.
Що відомо про тестові польоти VSS Unity?1 травня цього року космоплан VSS Unity здійнявся в повітря за допомогою материнського корабля VMS Eve. На висоті у 15 200 метрів космоплан відправився у вільний політ, розігнавшись до 0,7 Маха.
Цього разу космічний транспортний апарат знову виконав травневе випробування, проте вже на висоті у 15 500 метрів і з набагато більшою швидкістю – 0,85 Маха (1046 кілометрів за годину).
Про діяльність Virgin Galactic і підготовку до комерційних польотів у космос
Virgin Galactic востаннє здійснила космічний політ 22 лютого 2019 року. Відтоді компанія перемістила космічний корабель зі свого пункту для випробувань у пустелі Мохаве до операційної бази у Нью-Мексико.
Раніше у Virgin Galactic повідомляли, що планують розпочати реалізацію комерційних операцій уже цього літа. Також представники компанії пообіцяли своїм акціонерам, що підприємство буде прибутковим до 2021 року.
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Пандемія коронавірусу змусила Virgin Galactic тимчасово припинити діяльність у березні 2020 року. Однак станом на травень переважна більшість працівників уже повернулася до роботи.
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