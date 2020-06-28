Компанія Virgin Galactic, що входить до складу корпорації Virgin Group мільярдера Річарда Бренсона, завершила другий етап тестування космоплана VSS Unity на своїй базі у Нью-Мексико. Це стало важливим кроком у діяльності підприємства, яке планує в майбутньому здійснювати пасажирські перевезення у космос.

У компанії заявили, що після завершення "обширного вивчення даних" щодо польоту Virgin Galactic "почне підготовку до наступного етапу" своєї програми тестування польотів, повідомляє CNBC.

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Я в захваті від наполегливої роботи команди, яка успішно виконала тестовий політ. Це було важливе випробування, яке означає, що тепер ми можемо розпочати підготовку транспортних засобів до повноцінного запуску ракетних двигунів,

– зазначив Джордж Уайтсайдс, генеральний директор Virgin Galactic.

У результаті акції Virgin Galactic зросли в ціні на понад 4% лише впродовж першої години торгів. Вартість цінних паперів на момент закриття торгів у п’ятницю, 26 червня, становила 15,55 долара за одну штуку.

Що відомо про тестові польоти VSS Unity? 1 травня цього року космоплан VSS Unity здійнявся в повітря за допомогою материнського корабля VMS Eve. На висоті у 15 200 метрів космоплан відправився у вільний політ, розігнавшись до 0,7 Маха.



Цього разу космічний транспортний апарат знову виконав травневе випробування, проте вже на висоті у 15 500 метрів і з набагато більшою швидкістю – 0,85 Маха (1046 кілометрів за годину).

Про діяльність Virgin Galactic і підготовку до комерційних польотів у космос

Virgin Galactic востаннє здійснила космічний політ 22 лютого 2019 року. Відтоді компанія перемістила космічний корабель зі свого пункту для випробувань у пустелі Мохаве до операційної бази у Нью-Мексико.

Раніше у Virgin Galactic повідомляли, що планують розпочати реалізацію комерційних операцій уже цього літа. Також представники компанії пообіцяли своїм акціонерам, що підприємство буде прибутковим до 2021 року.

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Пандемія коронавірусу змусила Virgin Galactic тимчасово припинити діяльність у березні 2020 року. Однак станом на травень переважна більшість працівників уже повернулася до роботи.

За своєю бізнес-моделлю Virgin Galactic належить до сфери "отримання вражень класу люкс", враховуючи ціни на послуги індустрії космічного туризму. Компанія Річарда Бренсона перебуває на завершальній стадії розробки свого космічного корабля багаторазового використання, який зможе перевозити шістьох пасажирів у 90-хвилинній подорожі на орбіту.