Статки бізнесмена з українським корінням Макса Левчина нині оцінюються у 2,7 мільярда доларів. Після виходу стартапу Affirm на IPO акції компанії виросли на 98%, що підняло оцінку Affirm до 23,6 мільярда доларів, що значно примножило статки Левчина, оскільки йому належать 11% компанії.

Також Макс Левчин є генеральним директором компанії Affirm, яку він заснував разом з Натаном Геттінгсом, Джеффрі Кадіцом та Алексом Ремпелером у 2012 році, про що повідомили Forbes.

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Хто такий Макс Левчин

Повне ім’я підприємця – Максиміліан Рафаельович Левчин. Макс народився у Києві в 1974 році в сім’ї поета та художника Левчина Рафаеля Залмановича та науковця-фізика, програміста та мультимедійної художниці Ельвіри Зельцман. Батьки Левчина також займались і видавничою справою, перекладами художньої літератури та мультимедійними перфоменсами. Згодом сім’я іммігрувала до США, де бізнесмен отримав освіту в університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейна.

Як Левчин став мільярдером

Шлях Макса Левчина до списку Forbes розпочався з трьох стартапів, що були зовсім не прибутковими. Проте, згодом, бізнесмен став співзасновником нового стартапу PayPal який приніс йому перші великі гроші.

PayPal утворилась у 2000 році у наслідок об’єднання двох компаній: Confinity та X.com. Confinity володів Пітер Тіль разом з Левчиним, а X.com. – Ілон Маск. Згодом, платіжну систему PayPal придбала компанія eBay за 1,5 мільярда доларів. Оскільки Левчин володів 2,3% акцій, то у наслідок угоди отримав приблизно 34 мільйони доларів.

У 2010 році Макс Левчин знову примножив свої статки у наслідок угоди з компанією Google, що принесла йому 182 мільйони доларів. Таку суму бізнесмену вдалось заробити в наслідок продажу ще одного свого стартапу Slide. Головною ідеєю стартапу був сервіс зручного відображення великої кількості фотографій для користувачів соціальної мережі MySpace, а з часом Slide переорієнтувався на створення соціальних сервісів для MySpace та Facebook.

Останнє примноження капіталу Макса Левчина, на суму 2,7 мільярда доларів, відбулось у 2021 році, після вдалого IPO стартапу Affirm.