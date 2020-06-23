Акції Virgin Galactic різко підскочили в ціні після того, як компанія мільярдера Річарда Бренсона підписала угоду з NASA. Це дасть змогу підприємству з космічного туризму починати готувати космонавтів до польотів на Міжнародну космічну станцію.

Virgin Galactic, яка публічно торгується, але при цьому належить британському мільярдеру Річардові Бренсону, а її головою є Чамат Паліхапітія (Chamath Palihapitiya), заявила в понеділок, 22 червня, про підписання угоди "Space Act Agreement" з Космічним агентством імені Ліндона Джонсона NASA, повідомляє CNBC. Зокрема, Агенція Джонсано керує програмою підготовки космонавтів у Х’юстоні.

Після оприлюднення цієї інформації акції Virgin Galactic зросли в ціні на 15,9%, досягнувши 17,39 долара за одну штуку.

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Деталі угоди між Virgin Galactic і NASA

Отож, згідно з угодою, компанія Річарда Бренсона повідомила, що працюватиме над розробленням "приватної програми польотів космонавтів на орбіту". Цей проєкт буде аналогом ініціативи, яка передбачала підготовку туристів до комерційних рейсів Virgin Galactic.

Цікаво, що у компанії Бренсона заявили, що намагатимуться придбати місця на кораблі Crew Dragon від SpaceX Ілона Маска на рейси до Міжнародної космічної станції.

У Virgin Galactic стверджують, що космічні місії варіюватимуться "від приватних експедицій до наукових досліджень, що підтримуватимуться урядом".

Ми раді співпрацювати з NASA. Це дасть змогу нам використовувати як нашу платформу для космічних польотів, так і запропонувати власну навчальну стратегію для таких польотів NASA та іншим агенціям,

– заявив генеральний директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс.

Керівник NASA Джим Брайденстайн заявив на своїй сторінці в Twitter, що на цьому тижні космічна агенція детальніше повідомить про те, з якою метою організацію використовуватиме суборбітальні рейси.

BREAKING: @NASA is developing the process to fly astronauts on commercial suborbital spacecraft. Whether it’s suborbital, orbital, or deep space, NASA will utilize our nation’s innovative commercial capabilities. RFI will be released next week. pic.twitter.com/MOvRMywZAK — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) June 19, 2020

Що відомо про космічні польоти Virgin Galactic

Співпраця з NASA є окремою ініціативою і не стосується основного бізнесу Virgin Galactic. Адже, як відомо, компанія планує здійснювати короткі пасажирські польоти в космос, і, таким чином, розвивати космічний туризм.

Virgin Galactic пропонує 603 місць для приватних пасажирів, які хочуть полетіти в космос. Ціна квитка коливається в межах 200-250 тисяч доларів на одну людину. Компанія Річарда Бренсона ще не розпочала комерційне обслуговування. Станом на сьогодні продовжуються тестування на операційній базі Virgin Galactic у Нью-Мексико.