Ціна на нафту зростала 4 дні поспіль і досягла свого максимуму з 6 березня. Через велику кількість нових випадків захворювання коронавірусом, ціни почали падати. Яка ціна нафти Brent і WTI зараз, читайте на Інвестиції 24.

Ціни на нафту в середу впали вперше за чотири дні, відступивши від п’ятимісячних максимумів. Інвестори побоюються, що значна кількість нових випадків COVID-19 означатиме про проблеми з попитом і надалі, пише Investing.com.

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Як змінилися ціни на нафту

Нафта марки Brent знизилася на 16 центів, або на 0,4%, до 44,27 долара за барель.

Нафта WTI знизилася на 17 центів, або на 0,4%, до 41,53 долара за барель.

Нафта може бути готова випробувати верхні межі свого обмеженого діапазону,

– сказав Едвард Моя, старший аналітик ринку в OANDA.

Запаси сирої нафти у США відчутно скоротилися. Як правило, це є підґрунтям для зростання цін. Запаси знизилися на 8,6 мільйона барелів за тиждень до 1 серпня до 520 мільйонів барелів. Аналітики очікували зниження всього у 3 мільйони барелів.

Офіційні дані з американського департаменту енергетики мають бути опубліковані пізніше в середу.

Коронавірус у світі

Випадки коронавірусу продовжують зростати у Сполучених Штатах, а смертність становить понад 1000 на день, а десятки штатів призупинили свої плани з відновлення економіки та ввели обмеження.

Загалом у світі понад 18,7 мільйона людей захворіли. З них 4,77 мільйона у США.