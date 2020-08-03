У серпні країни ОПЕК+ знизили скорочення видобутку нафти. Оскільки попит ще не відновився, ціни відреагували падінням. Скільки коштує нафта зараз – читайте на Інвестиції 24.

Ціни на нафту в понеділок знизилися через занепокоєння на ринках, оскільки ОПЕК та її союзники зменшили скорочення видобутку в серпні. Водночас зростання світових випадків COVID-19 вказує на те, що попит на пальне відновиться нескоро, пише Reuters.

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Як змінилися ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 26 копійок, або на 0,6%, до 43,26 долара за барель. Проміжні ф'ючерси на сировину WTI знизилися на 29 копійок, або на 0,7%, до 39,98 долара за барель.

Липень став четвертим місяцем із відновленням ціни для нафти марки Brent і третім місяцем для нафти WTI відтоді як у квітні ціни полетіли донизу через закриття економіки у світі у зв'язку з пандемією.

Інвестори стурбовані надмірною пропозицією, оскільки ОПЕК+ має почати зменшувати скорочення видобутку в цьому місяці, і відновлення цін на нафту від рекордно низьких показників, ймовірно, спонукає американських виробників сланців до збільшення виробництва,

– заявив Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan.

Він додав, що на нафтових ринках посилюються побоювання щодо збільшення випадків коронавірусу.

Як змінився видобуток нафти

Видобуток нафти країнами ОПЕК в липні збільшився на понад 1 мільйон барелів на день, коли Саудівська Аравія та інші члени Затоки припинили добровільні додаткові обмеження видобутку.

Росія повідомила, що у липні рівень видобутку не збільшився у порівнянні з червнем.

ОПЕК+ планують збільшити обсяг виробництва в серпні на 1,5 мільйона барелів.

Американські енергетичні фірми залишили кількість видобутку нафти та природного газу незмінними на рекордно низькому рівні.