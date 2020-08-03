Ціни на нафту знову впали через збільшення видобутку країнами ОПЕК+
У серпні країни ОПЕК+ знизили скорочення видобутку нафти. Оскільки попит ще не відновився, ціни відреагували падінням. Скільки коштує нафта зараз – читайте на Інвестиції 24.
Ціни на нафту в понеділок знизилися через занепокоєння на ринках, оскільки ОПЕК та її союзники зменшили скорочення видобутку в серпні. Водночас зростання світових випадків COVID-19 вказує на те, що попит на пальне відновиться нескоро, пише Reuters.
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Як змінилися ціни на нафту
Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 26 копійок, або на 0,6%, до 43,26 долара за барель. Проміжні ф'ючерси на сировину WTI знизилися на 29 копійок, або на 0,7%, до 39,98 долара за барель.
Липень став четвертим місяцем із відновленням ціни для нафти марки Brent і третім місяцем для нафти WTI відтоді як у квітні ціни полетіли донизу через закриття економіки у світі у зв'язку з пандемією.
Інвестори стурбовані надмірною пропозицією, оскільки ОПЕК+ має почати зменшувати скорочення видобутку в цьому місяці, і відновлення цін на нафту від рекордно низьких показників, ймовірно, спонукає американських виробників сланців до збільшення виробництва,
– заявив Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень Nissan.
Він додав, що на нафтових ринках посилюються побоювання щодо збільшення випадків коронавірусу.
Як змінився видобуток нафти
Видобуток нафти країнами ОПЕК в липні збільшився на понад 1 мільйон барелів на день, коли Саудівська Аравія та інші члени Затоки припинили добровільні додаткові обмеження видобутку.
Росія повідомила, що у липні рівень видобутку не збільшився у порівнянні з червнем.
ОПЕК+ планують збільшити обсяг виробництва в серпні на 1,5 мільйона барелів.
Американські енергетичні фірми залишили кількість видобутку нафти та природного газу незмінними на рекордно низькому рівні.
Що відомо про угоду ОПЕК+Країни-експортери нафти та інші, які включають Росію, домовилися про скорочення видобутку нафти. Все тому, що через рекордне скорочення попиту ціни стрімко впали. Тож домовилися врегулювати ціни шляхом скорочення пропозиції.
Країни ОПЕК+ погодилися знизити обсяги нафтовидобутку в травні-червні на 9,7 мільйона барелів на добу. Згодом таке скорочення продовжили до липня включно. У серпні зменшують обсяг скорочення – до 7,7 мільйона барелів на день.