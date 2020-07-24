У п’ятницю, 24 липня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок піднялися в порівнянні з усе слабшим американським доларом. Однак зростання попиту на сировину все ще стримує пандемія коронавірусу та посилення напруженості у відносинах США і Китаю.

Долар опустився до 22-місячного мінімуму проти корзини валют, повідомляє Investing.com. Слабший долар зазвичай стимулює купівлю сировинних товарів, як, наприклад, нафти, за ціною американської валюти, тому що вони дешевші для власників інших валют.

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Нафта марки Brent подорожчала на 6 центів, або на 0,1%, до 43,37 доларів за барель. Американська нафта WTI зросла в ціні до 41,08 долара за барель.

Ціни на сиру нафту намагаються стабілізуватися. Ринки очікують на те, що Конгресу США вдасться погодити ще один пакет антикризових заходів для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу,

– зазначив Едвард Мойя, старший аналітик з ринків в OANDA.

За словами Мойї, останні дані щодо стану економіки США свідчать про те, що відновлення ситуації в країні проходить набагато складніше й вимагає додаткового державного фінансування.

Рівень безробіття у США знову зростає

Кількість американців, які звертаються за матеріальною допомогою з безробіття, неочікувано зросла до 1,4 мільйона осіб на минулому тижні. Таке різке підвищення числа заявок відбувається вперше за останні чотири місяці. Такі дані свідчать про те, що відновлення економіки сповільнилося на тлі зростання кількості хворих на коронавірус.

Коронавірус посилює напруженість на ринку нафти

У минулому місяці погіршилися прогнози щодо економічної ситуації у США через відновлення карантину в деяких американських штатах через новий спалах захворювань на COVID-19.

Напередодні, 23 липня, у Сполучених Штатах зафіксовано понад 1000 летальних випадків від коронавірусу. Уже третю добу поспіль країна встановлює нові рекорди за кількістю смертей, а пандемія посилюється в південних і західних штатах.

Загалом у світі нараховано понад 15 мільйонів інфікованих коронавірусом, із них понад 620 тисяч осіб померли.

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Відносини між США і Китаєм погіршуються

Окрім того, інвестори бояться, що попит на нафту відновлюватиметься повільно і через напруження відносин між США і Китаєм – двох найбільших споживачів "чорного золота" у світі. Так, Китай наказав Сполученим Штатам закрити їхнє консульство у місті Ченду у відповідь на прохання влади Штатів закрити китайське консульство в Х’юстоні (штат Техас).

Відносини між Вашингтоном і Пекіном різко погіршились в 2020 році через низку проблемних питань, з-поміж яких: торгівля, пандемія коронавірусу, територіальних претензій Китаю в Південно-Китайському морі й законів КНР щодо Гонконгу.

Також у Китаї затори в нафтових портах східного побережжя посилюють витрати для вантажовідправників та імпортерів сировини навіть тоді, коли попит на пальне падає.

Прогнози для ринку нафти