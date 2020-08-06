Долар різко впав відносно інших основних валют світу. Через це ціни на нафту пішли вгору.

Попри другу хивлю пандемії коронавірусу та низький попит, ціни на нафту в четвер, 6 липня, продовжили зростання. Підтримку цінам надає рекордне падіння курсу долара до основних світових валют, пише finance.ua з посиланням на Reuters.

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Як змінилися ціни на нафту

Нафта марки Brent подорожчала на 0,51 % до 45,40 долара за барель, нафта WTI зросла на 0,24% до 42,29 долара за барель. Станом на 10 ранку за київським часом.

В середу ціна на нафту також зросла приблизно на 1%. Наразі це найвищий рівень за останні 5 місяців. Однією з причин є суттєве скорочення запасів нафти в США.

Як змінився попит

Згідно з розрахунками ОВНС США, попит на бензин, як і раніше, становить близько 8,6 мільйона барелів на день, що приблизно на 10% нижче, ніж роком раніше.

Як нафта прив'язана до долара

Нещодавнє зниження долара США підтримало зростання цін на нафту. Оскільки ф’ючерси на нафту встановлюються в доларах, ціни на нафту мають тенденцію до зростання, щоб компенсувати більш слабку валюту.

Оскільки ціна на нафту обчислюється в доларах, це добре для нафти,

– зазначив стратег ринку AxiCorp Стівен Іннес.

Що відбулося з доларом

Долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні, і аналітики чекають, що він продовжить падіння в наступному році.