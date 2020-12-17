ZEV-кредити стали одним із інструментів, завдяки яким Tesla змогла наростити прибутки і ввійти в один із найпрестижніших американських фондових індексів S&P500.

Як світовому виробнику електромобілів вдалося заробляти більше за допомогою ZEV-кредитів і наскільки довго цей фінансовий інструмент буде актуальним для компанії Ілона Маска більш детально розповів виданню РБК директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс" Вадим Меркулов. Інвестиції24 зібрали основні тези експерта.

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ZEV-кредити: що це таке і як працює

ZEV-кредити (англ. Zero-Emission Vehicle credits) – це спеціальні бали, які отримують автовиробники за продаж свої транспортних засобів. Якщо компанія не може набрати достатню кількість таких балів, вона отримує штраф. У випадку нестачі балів, підприємство може придбати їх у інших автовиробників, щоб уникнути матеріального покарання.

Така система діє у 12 штатах США, з-поміж яких Нью-Йорк, Каліфорнія, Коннектикут, Массачусетс, а також у Китаї.

Кількість кредитів, які потрібно компанії отримати, визначається числом проданих нею авто на базі двигуна внутрішнього згорання. Водночас, загальна статистика по США говорить, що у 2020 році частка електрокарів у Каліфорнії повинна становити мінімум 10% від загального обсягу продажів підприємства, а до 2025 року показник повинен зрости до 20%. При цьому бали надаються за одиниці транспорту, продані лише на території штату.

Щодо розміру штрафу, то він у кожному штаті – різний. Наприклад, у Каліфорнії за кожне авто, яке виробник не зумів продати і отримати бали, йому доведеться заплатити 5 тисяч доларів.

Як це працює на практиці? Кількість кредитів, які нараховують за продажу електрокару, залежить від того, скільки транспортний засіб може проїхати на повністю зарядженому акумуляторі. Наприклад, для Tesla Model Y – це 441,91 миль. Відповідно, кількість ZEV-кредитів, які може отримати компанія, дорівнює 4,91 (0,01) * 441,91+ 0,5). Але оскільки максимальне число таких балів обмежено правилами самого штату, тому компанія Ілона Маска у Каліфорнії отримає тільки 4 ZEV-кредити.

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Як можна заробляти на ZEV-кредитах: досвід Tesla

Виробники електрокарів мають найбільше ZEV-кредитів. Тому вони можуть продавати свої бали іншим гравцям ринку. Зокрема, у третьому кварталі 2020 року Tesla продала ZEV-кредити на 397 мільйонів доларів, що становить 5% від усього доходу компанії Ілона Маска. Загалом із початку поточного року світовий виробник електромобілів заробив завдяки цьому інструменту 1,18 мільярда доларів.

Цікаво, що ZEV-кредити справді впливають на фінансові показники підприємства, оскільки це все гроші. Продаж таких балів входить до операційного прибутку Tesla та впливає на зростання її маржі.



Ілон Маск, генеральний директор Tesla / Фото Flickr

Однак, якщо не враховувати доходи компанії Ілона Маска від продажу ZEV-кредитів у третьому кварталі, то підприємство отримало чистий збиток у 66 мільйонів доларів. Упродовж останніх двох кварталів чистий прибуток Tesla зріс до 435 мільйонів доларів. Не враховуючи дохід від продажу кредитів, автовиробник отримав би збиток у 390 мільйонів доларів.

Компанії Ілона Маска стане складно заробляти на ZEV-кредитах

Система ZEV-кредитів діятиме, як мінімум, ще два роки – плани щодо збільшення частки продажу електрокарів розписані до 2025 року. Однак уже нині Tesla зіштовхується зі значною конкуренцією на ринку електромобілів. Усе більше автовиробників починає випускати власні моделі електрокарів. Серед таких підприємств: китайський стартап NIO, а також уже традиційні гравці ринку – Volkswagen, Ford і General Motors. Таким чином, усе меншій кількості автовиробників доведеться купувати ZEV-кредити. Саме тому спрогнозувати розміри виручки від продажу таких балів для Tesla поки складно.

З боку компанії Tesla ми очікуємо зростання надходжень від ZEV-кредитів за 2021-2025 роки до 3,5 мільярда доларів на рік на основі зростання глобальних продажів автомобілів компанії у світі до 1 мільйона одиниць до 2022 року і обмеженого обсягу виробництва у конкурентів до 2023 року,

– вважає експерт "Фрідом Фінанс" Вадим Меркулов.

Згідно з прогнозом аналітика, в умовах зниження цін на електрокари частка ZEV-кредитів зменшиться у загальній виручці Tesla із 5,6% до 4%, а загальний розмір грошових надходжень від продажу таких балів до 2025 року становитиме близько 14 мільярдів доларів.

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Яка ситуація із ZEV-кредитами в інших країнах

Нещодавно така система була запущена в Китаї. У червні цього року Міністерство промисловості та інформатизації Китаю повідомило, що 14% продажів нових автомобілів у 2021 році повинні припадати на транспортні засоби на базі гібридних двигунів. У відомстві очікують, що цей показник до 2022 року зросте до 16%, а ще через рік - до 18%. Водночас, у 2020 році на ринку Китаю частка проданих електромобілів становила лише 3% від загального обсягу продажів усіх видів авто.

У Європі програма ZEV-кредитів взагалі відсутня. Європейський Союз штрафує автовиробників, які не дотримуються стандартів щодо викиду вуглекислого газу.