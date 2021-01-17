Альянс Nestle і Starbucks вже голосно заявив про себе на американському ринку і розраховує зміцнитися на лідируючих позиціях у продажах преміальних кавових продуктів.

Компанія Nestlé в Україні оголосила про запуск лінійки кави під брендом Starbucks на українському ринку, повідомляють Інвестиції 24. Таким чином, бізнес розширює свій портфель кави, яка буде представлена ​​в преміум сегменті меленої та зернової кави.

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Після 25-ти років інвестицій Nestlé в українську економіку ми можемо з упевненістю сказати, що компанія й надалі розвиватиме тут свій бізнес. Партнерство зі Starbucks відкриває нові можливості для подальшого динамічного розвитку, – зазначив Алессандро Дзанеллі, генеральний директор Nestlé в Україні та Молдові.

Компанії мають намір плідно співпрацювати над розвитком інновацій з метою розширення асортименту для поціновувачів кави Starbucks у всьому світі. Крім того, головне завдання співпраці – посилення роботи в напрямку соціальної відповідальності для виробників і постачальників кави.

Для українських споживачів будуть доступні чотири види кави, зокрема три види меленої та один – зернової. Зараз продукція вже доступна в українських роздрібних і оптових мережах, а вартість становить близько 100 грн за 100 гр.

Історична угода

Starbucks Corporation була заснована в 1971 році і це одна з найбільших мереж громадського харчування в США. Кафе користуються попитом у споживачів з усього світу. У 2018 році стало відомо, що швейцарський виробник Nestlé вирішив посилити свою присутність в категорії преміальних кавових продуктів. Сума угоди за право продавати каву бренду Starbucks в супермаркетах, ресторанах і кейтерінгових сервісах склала 7,15 мільярди доларів.

Разом зі Starbucks, Nescafe і Nespresso ми об'єднуємо три провідних світових кавових бренди, – прокоментував тоді угоду виконавчий директор Nestlé Ульф Марк Шнайдер.

У Starbucks залишилися виробничі потужності в Північній Америці. А Nestlé зайнялися їх виробництвом в іншій частині світу, а також їх продажами і маркетингом. В рамках укладеної угоди близько 500 співробітників Starbucks перейшли на роботу в компанію Nestlé, але керівництво операціями залишилося в штаб-квартирі американської компанії в Сіетлі.

Контекст

У Nestlé дуже висока рентабельність власного капіталу, хоча акції впали на 7,0% за останні три місяці. COVID-19 прискорив темпи впровадження цифрових технологій і тепер e-commerce становить 12,3% продажів за станом на 3 квартал 2020 року порівняно з 8,5% в 2019 році, а витрати на цифрові медіа тепер складають 45% від загальних витрат на рекламу. Nestlé особливо добре зміцнилася в таких категоріях: кава, догляд за домашніми тваринами та харчування.

Продукція Starbucks є досить дорогою для споживача, враховуючи сьогоднішню конкуренцію на українському ринку, тому кілька років навколо теми відкриття мережі кав'ярень звучать лише гучні обговорення.