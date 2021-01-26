За попередніми прогнозами аналітиків, інтернет-компанія Moonpig може бути оцінена у 1,6 мільярда доларів після публічного розміщення акцій на Лондонській біржі.

Джерело: Bloomberg

3 лютого 2021 року інтернет-компанія Moonpig, що надає своїм користувачам можливість створювати персоналізовані вітальні листівки, планує перший публічний продаж власних акцій на Лондонській біржі в рамках якого розмістить 113 мільйонів акцій. Ціна становитиме від 310 до 350 пенні за одиницю.

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IPO компанії Moonpig

Видання Bloomberg вважає, що, у ході вдалого IPO, компанія може бути оцінена у 1,4 – 1,6 мільярда доларів, або у 1 – 1,2 мільярда фунтів стерлінгів відповідно. Так компанія Moonpig планує привабити на Лондонській біржі близько 524 мільйони доларів, або 384 мільйони фунтів стерлінгів. За умовами угоди, наявні акціонери інтернет-платформи можуть продати ще 11 мільйонів акцій, таким чином, збільшивши загальний обсяг розміщення до 576,3 мільйона доларів, або ж 433 мільйони фунтів стерлінгів відповідно.

Після лістингу для торгів будуть доступні понад 25% акцій, що належать акціонерному капіталу компанії Moonpig.

Оскільки ми лідери переходу до онлайн-режиму, що зростає, нині для нас ідеальний час, щоб вивести компанію на публічний ринок,

– заявив, раніше, генеральний директор Moonpig Group Нікіл Рфйтхата виданню Bloomberg.

Фонд BlackRock Inc погодився інвестувати 80 мільйонів фунтів стерлінгів, а фонд Dragoneer Global Fund II LP – 50 мільйонів фунтів стерлінгів на IPO компанії Moonpig за ціною пропозиції, згідно з умовами.