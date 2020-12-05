"Королева TikTok", 16-летняя Чарли Д’Амелио, которая стала первым пользователем социальной сети с количество подписчиков в 100 миллионов человек, вложила деньги в банковское приложение для подростков.

Согласно данным Forbes, с июля 2019 года по июнь 2020 год девушка заработала в TikTok 4 миллионов долларов. Поэтому часть этих средств Д’Амелио решила вложить в в банковское приложение Step в ходе раунда финансирования серии B, сообщил CNN представитель стартапа.

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Мобильное приложение Step: что о нем известно

Step – это мобильное приложение, которое предоставляет подросткам банковский счет, застрахованный FDIC (Федеральная корпорация по страхованию банковских вкладов США), и карту Visa. Никаких комиссий за обслуживание программа не взимает.

В результате родители могут управлять затратами собственных детей, а сами пользователи получают возможность для отправления и получения денег. По словам представителей компании, приложение не требует наличия определенного минимального баланса на счету.



Как выглядит приложение Srep / Фото Techcrunch

Кто еще инвестировал в Step

Кроме Чарли Д]Амелио, в инвестиционном раунде Step приняли участие другие известные личности, среди которых певец и актер Джастин Тимберлейк и звезда американского футбола Элли Мэннинг .

и звезда американского футбола . В пресс-релизе компании также говорится и об инвестициях от ведущих компаний, а именно: Facebook, Square, Venmo и Visa.

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Чарли Д’Амелио: чем знаменитая юная звезда TikTok

Огромная база поклонников Д]Амелио в соцсетях и является основной целевой аудиторией для Step. В частности, девушка имеет 100 миллионов подписчиков в TikTok, 34,5 миллиона – в Instagram и 4,9 миллиона – в Twitter.

Д’Амелио появилась в TikTok в июле 2019 года. С тех пор она также "засветилась" в рекламе Суперкубка 2020 и выступила в клипе Дженнифер Лопес.