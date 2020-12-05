Даже блогеры инвестируют: звезда TikTok вложила деньги в банковское приложение для подростков
"Королева TikTok", 16-летняя Чарли Д’Амелио, которая стала первым пользователем социальной сети с количество подписчиков в 100 миллионов человек, вложила деньги в банковское приложение для подростков.
Согласно данным Forbes, с июля 2019 года по июнь 2020 год девушка заработала в TikTok 4 миллионов долларов. Поэтому часть этих средств Д’Амелио решила вложить в в банковское приложение Step в ходе раунда финансирования серии B, сообщил CNN представитель стартапа.
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Мобильное приложение Step: что о нем известно
Step – это мобильное приложение, которое предоставляет подросткам банковский счет, застрахованный FDIC (Федеральная корпорация по страхованию банковских вкладов США), и карту Visa. Никаких комиссий за обслуживание программа не взимает.
В результате родители могут управлять затратами собственных детей, а сами пользователи получают возможность для отправления и получения денег. По словам представителей компании, приложение не требует наличия определенного минимального баланса на счету.
Как выглядит приложение Srep / Фото Techcrunch
Кто еще инвестировал в Step
- Кроме Чарли Д]Амелио, в инвестиционном раунде Step приняли участие другие известные личности, среди которых певец и актер Джастин Тимберлейк и звезда американского футбола Элли Мэннинг.
- В пресс-релизе компании также говорится и об инвестициях от ведущих компаний, а именно: Facebook, Square, Venmo и Visa.
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Чарли Д’Амелио: чем знаменитая юная звезда TikTok
Огромная база поклонников Д]Амелио в соцсетях и является основной целевой аудиторией для Step. В частности, девушка имеет 100 миллионов подписчиков в TikTok, 34,5 миллиона – в Instagram и 4,9 миллиона – в Twitter.
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