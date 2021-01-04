Китайское образовательное онлайн-приложение Zuoyebang привлекло 1,6 млрд долларов серии E + от таких инвесторов как: Alibaba Group, Tiger Global Management, SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital China и FountainVest Partners.

В этом году соперничество между лучшими программами онлайн-обучения в Китае стало еще более напряженным из-за пандемии COVID-19. Последней компанией, которая получила значительное раунд финансирования стала Zuoyebang, сумев превлечь 1,6 миллиарда долларов серии E +, о чем сообщил Tech Crunch.

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Так, к бывшим инвесторам: американской инвестиционной компании Tiger Global и гонконгской компании, FountainVest Partners, специализирующихся на инвестициях в акционерный капитал присоединились еще Alibaba Group, SoftBank Vision Fund, Sequoia Capital China.

После последнего финансирования стартапа которое привлекло 750 млн долларов от Tiger Global, FountainVest и других инвесторов Zuoyebang закрыл новой раунд финансирования. Теперь общая стоимость финансирования компании составляет 2,93 млрд долларов. По состоянию на сентябрь месяц как сообщили Reuters оценка компании составляла 10 млрд долларов. Главные же конкуренты Zuoyebang, компания Yuanfudao, что предлагает аналогичные услуги объявила в октябре, что достигла отметки в 15,5 млрд, а после завершения раунда отметка достигла 2,2 млрд долларов.

Аналитики SoftBank считают, что Zuoyebang входит в число 88 стартапов, что продемонстрировали рост за последний квартал.

Что известно о Zuoyebang Zuoyebang – китайский стартап Хоу Цзяньбина с главным офисом в Пекине, который был основан компанией Baidu в 2015 году. Через год китайский поисковый гигант превратил Zuoyebang в независимый стартап. Образовательное приложение создано для детей возраста от детского сада до школьного 12 лет, чтобы с помощью искусственного интеллекта помочь с решением задач и понимать сложные концепции. Так, Zuoyebang предлагает не только онлайн-курсы, живые уроки, но и помощь с домашним заданием. Пользователь может загрузить, например, фото задачи, решение которой вызывает трудности и получить уже готовый ответ. Основатель кампании Хоу Цзяньбин заявил в объявлении о финансировании, что ожидает на рост онлайн-образования в долгосрочной перспективе, а также, что компания будет расширять свои категории продуктов.

Статистика образовательного приложения: