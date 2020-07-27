Фондовый рынок оправился от масштабного обвала в марте 2020 года, когда основные биржевые индексы снизились более чем на 30%. Однако сегодня пандемия коронавируса диктует свои правила и лидерами на биржевых торгах могут стать абсолютно неожиданные представители бизнеса.

Ситуацию на фондовом рынке подробнее описал инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус. В акции каких компаний выгодно инвестировать в ближайшее время – узнайте в экспертном обзоре на Инвестициях24.

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У акций Spotify есть потенциал роста

Темпы роста стримингового сервиса для прослушивания музыки Spotify в этом году превысили 30%. Компания Spotify Technology S.A. (Тикер SPOT) заняла первое место в мире по числу платных онлайн-платформ и лидирует среди тех, кто дает возможность слушать музыку без ее предварительной загрузки на ПК.

В первом полугодии 2020 года аудитория Spotify составляла 286 млн пользователей, из 131 млн человек, которые оформили платную подписку. Основными причинами такого роста было введение режима карантина, а также новая стратегия диверсификации сервиса.



Платформа Spotify

Весной этого года из музыкального приложения Spotify переквалифицировался в крупнейшего поставщика разговорного контента. После покупки прав на трансляцию монологов популярного комика Джо Рогана, а также ряда других звезд Spоtify начал активно занимать нишу, принадлежавшую ранее радио и обладает большим потенциалом. Все эти тенденции свидетельствуют о том, что мы наблюдаем сейчас рождения одного из будущих базовых IT-сервисов.

Следующим шагом в развитии Spotify, вероятно, станут языковые курсы, лекции и аудиокниги; хотя они есть в базе и сейчас, но пока в этой нише доминируют другие сервисы.

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Рынок оценил успехи Spotify: с начала года стоимость акций выросла на +74%, а с начала лета - +39%. Аналитики отмечают, что последние два квартала компания демонстрировала убытки, и на текущий квартал консенсус также закладывает отсутствие прибыли. Однако это не должно смущать инвесторов, поскольку в Spotify стабильно положительный денежный поток, который она конвертирует в расширение продаж и покупку других бизнесов.

Если темпы роста аудитории сохранятся на текущих уровнях, то через три года число подписчиков превысит полмиллиарда человек, а стоимость акции уже в среднесрочной перспективе (на горизонте до года) может подняться выше 300 долларов.

Это дает потенциал прироста актива еще примерно на +14%. Эксперты рекомендуют покупать акции Spotify на коррекции по стоимости не выше 240 долларов.





Динамика цены акций Spotify / График "Фридом Финанс Украина"

Повышен прогноз для софтверной компании Dropbox

В понедельник, 20 июля, аналитики Jefferies повысили прогноз по акциям софтверной компании Dropbox Inc. (DBX, NASDAQ) и подняли их целевую цену. Это стало одной из причин роста акций DBX почти на + 10% на торгах 20 июля. Во время торговой сессии 21 июля акция стоила 22,42 доллара.

Что известно о компании Dropbox? Является поставщиком услуг хранения данных в облаке, что особенно востребовано в условиях быстрого развития рынка дистанционной работы и росте спроса на резервирование данных. В то же время, Dropbox расширяет бизнес, например, в сегменте мобильных сервисов, предлагает новые услуги, такие как шифрование данных, дополнительное пространство для хранения и т. д.



Логотип Dropbox / Фото Flickr

Аналитики Jeffries считают, что инвесторы, бесполезно уделяют мало внимания акциям Dropbox, поскольку компания является одним из бенефициаров массового перехода на удаленную работу. Сегодня в Jeffries рекомендуют покупать акции Dropbox и поднимают целевую цену с 22 до 28 долларов. Кроме того, аналитики отмечают, что Dropbox продемонстрировала, что может "достичь целей по марже".

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Отметим, что кроме услуг облачного хранилища, Dropbox предлагает еще одну услугу, востребованную в период пандемии коронавируса COVID-19. Речь идет о цифровой подписи. В прошлом году Dropbox приобрела сервис электронной подписи HelloSign, у которого уже было более 80 000 клиентов. Это соглашение позволило Dropbox улучшить свое предложение для корпоративных клиентов и выйти на этот перспективный рынок. Тактика Dropbox по развертыванию услуг от конечных пользователей и малого бизнеса к более крупных компаний может быть успешной, особенно в условиях массовой трансформации бизнеса и перехода к новой реальности.



Динамика цены акций Dropbox / График "Фридом Финанс Украина"

eBay (EBAY) продает бизнес объявлений: что останется от компании

Интернет-ритейлер eBay Inc. (EBAY, NASDAQ) сообщил о продаже части своего бизнеса объявлений за 9,2 млрд долларов.

Прежде всего надо отметить, что eBay сохранит долю в своем основном бизнесе объявлений, хотя и продаст группу площадок, объединенную в отдельный сегмент под названием eBay Classifieds Group. Это большой бизнес, в который входят сайт Den Bla Avis, работающего в Дании и насчитывает около 20 млн посещений в месяц. eBay приобрела его в 2008 году за 390 млн долларов.

В рамках соглашения покупателем eBay Classifieds Group является норвежская компания Adevinta (ADE), принадлежащая медиагруппе Schibsted (SCHA). Adevinta заплатит 2,5 млрд долларов наличными и передаст 44% своих акций (33% голосов) в пользу eBay. Как отметили в компании, соглашение сделает Adevinta крупнейшим игроком рынка онлайн-объявлений в мире. Объединенная группа будет иметь сильные позиции в 20 регионах и охватит аудиторию в миллиард человек с тремя миллиардами посещениями в месяц.



График акций Adevinta (ADE) / график "Фридом Финанс Украина"



График акций Schibsted (SCHA) график "Фридом Финанс Украина"

Как видно из графиков цен компании-покупателя, новость повлияла на рост стоимости (+39% и +29,6% соответственно).

eBay, в свою очередь, получит долю в успешной компании, которая имеет опыт и возможность для развития бизнеса объявлений. Однако eBay понадобится укреплять свой сегмент цифровых продаж, конкурируя на том же поле, где работает Amazon. Продажа сегмента объявлений обеспечит eBay финансовыми средствами, но перспективы такой конкуренции остаются неопределенными. Не является исключением, что в результате eBay перейдет под опеку большего игрока.

Во время торгов 21 июля акции стоила 56,59 доллара.



Динамика цены акций eBay / График "Фридом Финанс Украина"

Советы инвесторам

Рекомендуем следить за новостями бизнеса и рынком слияний и поглощений публичных компаний, поскольку на фоне пандемии и карантина часть бизнеса готова продавать свои определенные направления операционной деятельности и обмениваться акциями друг с другом. На этом можно неплохо заработать, пообщавшись с инвестиционными консультантами своего брокера на фондовом рынке.

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