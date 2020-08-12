Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. В госведомстве считают, что ожидаемое снижение этого показателя на 4,8% – вполне реалистично.

В Минэкономики проанализировали, как карантинные меры и их ослабление повлияло на экономическую ситуацию в стране, сообщает пресс-служба госструктуры. В ведомстве отметили, что предыдущие прогнозы по уровню ВВП оказались несколько пессимистичными, чем реальная тенденция.

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Насколько снизится ВВП в Украине

С учетом данных Госстата об итогах первого полугодия 2020 года, в Минэкономики оценивают падение ВВП во втором квартале 2020 года на уровне 11%. Это число меньше, чем предыдущий прогноз, когда предсказывали снижение показателя на 14%.

Так, падение ВВП в первом полугодии 2020 года составляет примерно 6,5% против ранее прогнозируемых 8,1%. Эти данные рассчитаны на основе сведений Госстата, согласно которым падение ВВП составило 1,3%.

Лучше, чем мы ожидали, результаты развития экономики в первом полугодии и ухудшение прогноза на второе полугодие, учитывая экспертное мнение и повышения достоверности 2-й волны пандемии, позволили сохранить оценку по году в целом на прежнем уровне – сокращение ВВП на 4,8%,

– говорится в сообщении Минэкономики.