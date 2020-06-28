Virgin Galactic второй раз протестировала корабль VSS Unity: как изменилась цена акций компании
Компания Virgin Galactic, входящая в состав корпорации Virgin Group миллиардера Ричарда Брэнсона, завершила второй этап тестирования космоплана VSS Unity на своей базе в Нью-Мексико. Это стало важным шагом в деятельности предприятия, которое планирует в будущем осуществлять пассажирские перевозки в космос.
В компании заявили, что после завершения "обширного изучения данных" касательно полету Virgin Galactic "начнет подготовку к следующему этапу" своей программы тестирования полетов, сообщает CNBC.
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Я в восторге от упорной работы команды, которая успешно выполнила тестовый полет. Это было важное испытание, которое означает, что теперь мы можем начать подготовку транспортных средств к полноценному запуску ракетных двигателей,
– отметил Джордж Уайтсайдс, генеральный директор Virgin Galactic.
В результате акции Virgin Galactic выросли в цене более чем на 4% только в течение первого часа торгов. Стоимость ценных бумаг на момент закрытия торгов в пятницу, 26 июня, составила 15,55 доллара за одну штуку.
Что известно о тестовых полетах VSS Unity?1 мая этого года космоплан VSS Unity поднялся в воздух с помощью материнского корабля VMS Eve. На высоте в 15 200 метров космоплан отправился в свободный полет, разогнавшись до 0,7 Маха.
На этот раз космический транспортный аппарат снова выполнил майское испытание, однако уже на высоте в 15 500 метров и с гораздо большей скоростью – 0,85 Маха (1046 километров в час).
О деятельности Virgin Galactic и подготовке к коммерческим полетам в космос
Virgin Galactic первый раз осуществила космический полет 22 февраля 2019 года. С тех пор компания переместила космический корабль со своего пункта для испытаний в пустыне Мохаве в операционную базы в Нью-Мексико.
Ранее в Virgin Galactic сообщали, что планируют начать реализацию коммерческих операций уже этим летом. Также представители компании пообещали своим акционерам, что предприятие будет прибыльным до 2021 года.
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Пандемия коронавируса заставила Virgin Galactic временно прекратить деятельность в марте 2020 года. Однако по состоянию на май подавляющее большинство работников уже вернулось к работе.
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