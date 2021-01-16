Состояние бизнесмена с украинскими корнями Макса Левчина сейчас оцениваются в 2,7 миллиарда долларов. После выхода стартапа Affirm на IPO акции компании выросли на 98%, что подняло оценку Affirm до 23,6 миллиарда долларов и значительно приумножило состояние Левчина, поскольку ему принадлежат 11% компании.

Также Макс Левчин является генеральным директором компании Affirm, которую он основал вместе с Натаном Геттингсом, Джеффри Кадицом и Алексом Ремпелером в 2012 году, о чем сообщили Forbes.

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Кто такой Макс Левчин

Полное имя предпринимателя – Максимилиан Рафаельович Левчин. Макс родился в Киеве в 1974 году в семье поэта и художника Левчина Рафаэля Залмановича и ученого-физика, программиста и мультимедийной художницы Эльвиры Зельцман. Родители Левчина также занимались издательским делом, переводами художественной литературы и мультимедийными перфоменсами. Со временем семья иммигрировала в США, когда Максу было 16 лет. В Штатах бизнесмен получил образование в университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.

Как Левчин стал миллиардером

Путь Макса Левчина в список Forbes начался с трех стартапов, которые были совсем неприбыльными. Однако, впоследствии, бизнесмен стал соучредителем нового стартапа PayPal который принес ему первые большие деньги.

PayPal образовалась в 2000 году в результате объединения двух компаний: Confinity и X.com. Confinity владел Питер Тиль вместе с Левчиным, а X.com. - Илон Маск. Впоследствии, платежную систему PayPal приобрела компания eBay за 1,5 миллиарда долларов. Поскольку Левчин владел 2,3% акций, то в следствии сделки получил примерно 34 миллиона долларов.

В 2010 году Макс Левчин снова приумножил свое состояние в результате соглашения с компанией Google, которая принесла ему 182 миллиона долларов. Такую сумму бизнесмену удалось заработать вследствие продажи еще одного своего стартапа – Slide. Главной идеей стартапа был сервис удобного отображения большого количества фотографий для пользователей социальной сети MySpace, а со временем Slide переориентировался на создание социальных сервисов для MySpace и Facebook.

Последнее приумножения капитала Макса Левчина, на сумму 2,7 миллиарда долларов, состоялось в 2021 году, после удачного IPO стартапа Affirm.