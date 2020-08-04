В фокусе продолжает оставаться коронавирус и отношения США с Китаем. Читайте обзор рынков за 3 августа и прогнозы на Инвестиции 24.

Ориентиры для инвесторов

Мировые фондовые площадки 3 августа преимущественно торговались в плюсе. Уже привычно в фокусе были:

вторая волна пандемии – количество новых случаев COVID-19 в США снизилась до 4-недельного минимума.

макроданные – ограничительные меры, которые не дают экономике быстро восстановиться, все еще остаются.

обсуждение нового пакета стимулирующих экономику мер – демократы и республиканцы все еще не могут договориться.

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Отношения США и Китая

Отношения Китая и США также остаются в фокусе для инвесторов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глава Белого дома в ближайшее время может ограничить работу китайских технологических компаний из-за угроз национальным интересам. Среди прочего речь может идти о запрете на работу программы TikTok в США. Напомним, что Microsoft продолжила переговоры о покупке американского сервиса TikTok после разговора между CEO компании Сатьей Наделла и президентом Дональдом Трампом. Эта ситуация свидетельствует о серьезности последствий отношений Китая и США для бизнеса.

Что происходит на мировых биржах

Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено.

Японский Nikkei прибавляет более 2% после падения накануне.

Гонконгский Hang Seng в минусе почти на 1%.

Шанхайский CSI300 поднялся более чем на 1,5%.

Биржи Европы растут в пределах 1%.

Зато спрос на безопасные активы ослаб. Ставка по 10-летним трежерис вернулась к 0,55%. Августовский фьючерс на Brent колеблется около 43 долларов. Золото опустилось ниже 1970 долларов.

S&P 500 проходит проверку на прочность

Индекс тестирует сопротивление, которое располагается возле вершины июня. В случае завершения бектеста и успешного разворота вверх индекс может закрыться на уровне 3328 пунктов. Если пойдет вниз, то следующей опорой для индекса станет уровень 3140 пунктов, а далее – 200-дневная средняя в районе 3040 пунктов.

Главные события этой недели

Отчеты Walt Disney

4 августа гигант рынка медиа и развлечений Walt Disney представит результаты за апрель-июнь. Коронавирус и связанные с ним ограничительные меры особенно сильно ударили по развлекательным паркам Disney, рекламными доходами спортивного канала ESPN и сегмента кинопроизводства.

Аналитики "Фридом Финанс Украина" ожидают:

Выручка компании упала на 39%, до уровня прошлого года в 12,4 миллиарда долларов.

Чистый убыток может составить 1,25 миллиарда долларов (non-GAAP), или 0,61 доллара на акцию.

Аудитория Disney+ может преодолеть отметку 65 миллионов на фоне сохранения спроса на домашние развлечения. Выход Disney+ на европейский рынок запланирован на 15 сентября.

Отчеты Moderna

В среду, 5 августа, американская биофармацевтическая компания Moderna (MRNA) отчитается за второй квартал. Отметим, что Moderna – одна из наиболее перспективных разработчиков вакцины от COVID-19. Напомним, что в июле, когда компании отчиталась о результатах второй фазы испытаний, ее акции за день взлетели на 17%.

В июле началась третья фаза клинических испытаний препарата mRNA-1273, окончание которых планируется в последнем квартале текущего года. Компания почти не получает выручку, поскольку все ее разработки пока находятся на разных стадиях исследований. Аналитики "Фридом Финанс Украина" не ожидают значительного увеличения выручки компании по итогам отчетного периода. Наибольший рост в абсолютных значениях благодаря ускоренной разработки вакцины может показать самая большая статья расходов Moderna – R&D. Увеличение расходов способно негативно сказаться на EPS (non-GAAP), значение которой останется в отрицательной зоне.

Booking отчитывается о потерях

6 августа одна из крупнейших компаний на рынке туристических услуг Booking сообщит о результатах за худший в своей истории квартал.

Аналитики "Фридом Финанс Украина" прогнозируют

Общее количество забронированных ночей (операционная метрика) могла составить 25,3 миллиона против 213 миллионов годом ранее. Это на 88% меньше.

Падение выручки может упасть на 85%, до 614 миллионов долларов.

Чистый убыток может составить 580 миллионов долларов, или 13,38 доллара на акцию.

Отметим, что конкурент Booking Expedia на прошлой неделе представила квартальный отчет. Ее результаты оказались хуже ожиданий. Если Booking удастся хотя бы немного превзойти Expedia, это послужит драйвером для роста акций.

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