ZEV-кредиты стали одним из инструментов, благодаря которым Tesla смогла нарастить прибыль и войти в один из самых престижных американских фондовых индексов S&P500.

Как мировому производителю электромобилей удалось зарабатывать больше с помощью ZEV-кредитов и насколько долго этот финансовый инструмент будет актуальным для компании Илона Маска – более подробно рассказал для РБК директор аналитического департамента инвестиционной компании "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Инвестиции24 собрали основные тезисы эксперта.

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ZEV-кредиты: что это такое и как работает

ZEV-кредиты (англ. Zero-Emission Vehicle credits) – это специальные баллы, которые получают автопроизводители за продажу свои транспортных средств. Если компания не может набрать достаточное количество таких баллов, она получает штраф. В случае нехватки баллов, предприятие может приобрести их у других автопроизводителей, чтобы избежать материального наказания.

Такая система действует в 12 штатах США, среди которых Нью-Йорк, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, а также в Китае.

Количество кредитов, которые нужно компании получить, определяется числом проданных ею автомобилей на базе двигателя внутреннего сгорания. В то же время, общая статистика по США говорит, что в 2020 году доля электрокаров в Калифорнии должна составлять минимум 10% от общего объема продаж предприятия, а к 2025 году этот показатель должен вырасти до 20%. При этом баллы предоставляются за единицы транспорта, проданные только на территории штата.

Касательно размера штрафа, то он в каждом штате – разный. Например, в Калифорнии за каждое авто, которое производитель не сумел продать и получить баллы, ему придется заплатить 5000 долларов.

Как это работает на практике? При этом количество кредитов, которые начисляют по продаже электрокаров, зависит от того, сколько транспортное средство может проехать на полностью заряженном аккумуляторе. Например, для Tesla Model Y – это 441,91 миль. Соответственно, количество ZEV-кредитов, которые может получить компания, равна 4,91 (0,01) * 441,91+ 0,5). Но поскольку максимальное число таких баллов ограничено правилами самого штата, компания Илона Маска в Калифорнии получит только 4 ZEV-кредиты.

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Как можно зарабатывать на ZEV-кредитах: опыт Tesla

Производители электрокаров имеют больше ZEV-кредитов. Поэтому они могут продавать свои баллы другим игрокам рынка. В частности, в третьем квартале 2020 года Tesla продала ZEV-кредиты на 397 миллионов долларов, что составляет 5% от всего дохода компании Илона Маска. Всего с начала текущего года мировой производитель электромобилей заработал благодаря этому инструменту 1,18 миллиарда долларов.

Интересно, что ZEV-кредиты действительно влияют на финансовые показатели предприятия, поскольку это все деньги. Продажа таких баллов входит в операционную прибыль Tesla и влияет на рост ее маржи.



Илон Маск, генеральный директор Tesla / Фото Flickr

Однако, если не учитывать доходы компании Илона Маска от продажи ZEV-кредитов в третьем квартале, то предприятие получило чистый убыток в 66 миллионов долларов. В течение последних двух кварталов чистая прибыль Tesla вырос до 435 миллионов долларов. Не считая доход от продажи кредитов, автопроизводитель получил бы убыток в 390 миллионов долларов. Компании Илона Маска станет сложно зарабатывать на ZEV-кредитах Система ZEV-кредитов будет действовать, как минимум, еще два года - планы по увеличению доли продаж электрокаров расписаны до 2025 года. Однако уже сейчас Tesla сталкивается со значительной конкуренцией на рынке электромобилей. Все больше автопроизводителей начинает выпускать собственные модели электрокаров. Среди таких предприятий: китайский стартап NIO, а также уже традиционные игроки рынка - Volkswagen, Ford и General Motors. Таким образом, все меньшем количеству автопроизводителей придется покупать ZEV-кредиты. Именно поэтому спрогнозировать объемы выручки от продажи таких баллов для Tesla пока сложно. Со стороны компании Tesla мы ожидаем рост поступлений от ZEV-кредитов за 2021-2025 годы в 3,5 миллиарда долларов в год на основе роста глобальных продаж автомобилей компании в мире до 1 миллиона единиц к 2022 году и ограниченного объема производства у конкурентов до 2023 года,

– считает эксперт "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. Согласно прогнозу аналитика, в условиях снижения цен на электрокары доля ZEV-кредитов уменьшится в общей выручке Tesla с 5,6% до 4%, а общий размер денежных поступлений от продажи таких баллов до 2025 года составит около 14 миллиардов долларов.

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Какая ситуация с ZEV-кредитам в других странах

Недавно такая система была запущена в Китае. В июне этого года Министерство промышленности и информатизации Китая сообщило, что 14% продаж новых автомобилей в 2021 году должны приходиться на транспортные средства на базе гибридных двигателей. В ведомстве ожидают, что этот показатель к 2022 году вірастет до 16%, а еще через год - до 18%. В то же время, в 2020 году на рынке Китая доля проданных электромобилей составляла всего 3% от общего объема продаж всех видов авто.

В Европе программа ZEV-кредитов вообще отсутствует. Европейский Союз штрафует автопроизводителей, которые не соблюдают стандартов по выбросу углекислого газа.