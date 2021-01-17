Альянс Nestlé и Starbucks уже громко заявил о себе на американском рынке и рассчитывает укрепиться на лидирующих позициях в продажах премиальных кофейных продуктов.

Компания Nestlé в Украине объявила о запуске линейки кофе под брендом Starbucks на украинском рынке, сообщают Инвестиции 24. Таким образом, компания расширяет свой портфель кофе и будет представлена в премиум сегменте молотого и зернового кофе.

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После 25-ти лет инвестиций Nestlé в украинскую экономику мы можем с уверенностью сказать, что компания и в дальнейшем будет развивать здесь свой бизнес. Партнерство со Starbucks открывает новые возможности для дальнейшего развития рынка кофе в Украине, – уточнил Алессандро Дзанелли, генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове.

Компании намерены плодотворно сотрудничать над развитием инноваций с целью расширения ассортимента для ценителей кофе Starbucks во всем мире. Кроме того, главная задача сотрудничества – усиление работы в направлении социальной ответственности для производителей и поставщиков кофе.

Для украинских потребителей будут доступны четыре вида кофе, в том числе три вида молотого и один – зерновой. Сейчас продукция уже доступна в украинских розничных и оптовых сетях, а стоимость в Украине составляет около 100 грн за 100 гр.

Историческое соглашение

Starbucks Corporation была основана в 1971 году и это одна из самых больших сетей общественного питания в США. Кафе пользуются спросом у потребителей со всего мира. В 2018 году стало известно, что швейцарский производитель Nestlé решил усилить свое присутствие в категории премиальных кофейных продуктов. Сумма сделки за право продавать кофейные продукты бренда Starbucks в супермаркетах, ресторанах и кейтеринговых сервисах составила 7,15 млрд долларов.

Вместе со Starbucks, Nescafe и Nespresso мы объединяем три ведущих мировых кофейных бренда, — прокомментировал тогда сделку исполнительный директор Nestlé Ульф Марк Шнайдер.

Starbucks продолжила производить кофейные продукты в Северной Америке. А Nestlé занялись их производством в остальной части мира, а также их продажами и маркетингом. В рамках заключенного соглашения около 500 сотрудников Starbucks перешли на работу в компанию Nestlé, но руководство операциями осталось в штаб-квартире американской компании в Сиэтле.

Контекст

У Nestlé очень высокая рентабельность собственного капитала, хотя акции упали на 7,0% за последние три месяца. А еще COVID-19 ускорил темпы внедрения цифровых технологий и теперь e-commerce составляет 12,3% продаж по состоянию на 3 квартал 2020 года по сравнению с 8,5% в 2019 году, а расходы на цифровые медиа теперь составляют 45% от общих расходов на рекламу. Nestlé особенно хорошо укрепилась в таких направлениях: кофе, уход за питомцами и питание.

Продукция Starbucks является достаточно дорогой для потребителя, учитывая сегодняшнюю конкуренцию на украинском рынке, потому несколько лет вокруг темы открытия сети кофеен звучат лишь громкие обсуждения.