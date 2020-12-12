В 30 лет Ник Молнар стал самым молодым австралийским миллиардером. Его знают в мире как соучредителя компании Afterpay – платформы отсроченных платежей, которая позволяет пользователям распределять стоимость своих покупок на регулярные беспроцентные взносы.

В этом году из-за пандемии компания увеличила прибыль, ведь большинство финансовых операций перешли к электронной коммерции и вырос спроса на цифровые платежи, сообщает издание CNBC.

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А общая стоимость акций компании выросла на 1300%, а ее соучредители стали миллиардерами Но Молнар мог не достичь таких успехов, если бы не один совет его предыдущего руководителя.

Это произошло в 2012 году, когда Молнар был выпускником Сиднейского университета и работал инвестиционным аналитиком под руководством Марка Карнеги – партнера-основателя австралийской частной компании MH Carnegie & Co.

Тогда Молнар продавал драгоценности на eBay из своей комнаты в общежитии. Но он хотел расширить бизнес и запустить собственный ювелирный вебсайт. И поспособствовал этому именно Карнеги.

Марк Карнеги обернулся и сказал: "Я не знаю, для чего вы здесь работаете, вам нужно вкладывать больше времени в свое дело",

– вспоминает Молнар.

Карнеги предложил ему покинуть работу на 12 месяцев, но при условии, что тот смогу снова вернуться, если у него ничего не получится. "Он знал, что я никогда не собираюсь этим заниматься, но это дало мне шанс попробовать", – сказал Мильнер, который через несколько месяцев запустил Ice Online.

До сих пор этот вебсайт остается активным, но его успешный бизнес Afterpay начался только через два года. Теперь Молнар сам дает советы.

Я всегда думал, что, закончив университет, мне нужно найти работу, и я не смогу создать свой собственный бизнес. Но это возможно. Собственное дело просто требует много времени, чтобы добраться туда, где вы добьетесь успеха,

– советует он.