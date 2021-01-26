По предварительным прогнозам аналитиков, интернет-компания Moonpig может быть оценена в 1,6 миллиарда долларов после публичного размещения акций на Лондонской бирже.

Источник: Bloomberg

3 февраля 2021 года интернет-компания Moonpig, предоставляющая своим пользователям возможность создавать персонализированные поздравительные открытки, планирует первую публичную продажу собственных акций на Лондонской бирже в рамках которой разместит 113 миллионов акций. Цена составит от 310 до 350 пенни за единицу.

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IPO компании Moonpig

Издание Bloomberg считает, что, в ходе удачного IPO, компания может быть оценена в 1,4 – 1,6 миллиарда долларов, или в 1 – 1,2 миллиарда фунтов стерлингов соответственно. Так компания Moonpig планирует привлечь на Лондонской бирже около 524 миллиона долларов, или 384 миллиона фунтов стерлингов. По условиям соглашения, имеющиеся акционеры интернет-платформы могут продать еще 11 миллионов акций, таким образом, увеличив общий объем размещения до 576,3 миллиона долларов, или 433 миллиона фунтов стерлингов соответственно.

После листинга для торгов будут доступны более 25% акций, принадлежащих акционерному капиталу компании Moonpig.

Поскольку мы лидеры перехода к онлайн-режиму, который растет, сейчас для нас идеальное время, чтобы вывести компанию на публичный рынок,

– заявил ранее генеральный директор Moonpig Group Никил Рфйтхата изданию Bloomberg.

Фонд BlackRock Inc согласился инвестировать 80 миллионов фунтов стерлингов, а фонд Dragoneer Global Fund II LP – 50 миллионов фунтов стерлингов на IPO компании Moonpig по цене предложения, согласно условиям.