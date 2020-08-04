Компании Caterpillar, Pinterest, Colgate-Palmolive, Under Armour, AbbVie и Merck представили квартальные отчеты. Выходят ли они из кризиса – читайте на Инвестиции 24.

Caterpillar

Компания Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) отчиталась, что во втором квартале получила прибыль в размере 458 миллиардов долларов (84 цента на акцию). Для сравнения, в аналогичный период год назад компания получила почти в 4 раза больше – 1 620 миллиардов долларов (2,83 доллара на акцию). Выручка за этот период снизилась с 14,4 миллиарда долларов до 10 миллиардов.

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Заметим, что компания превысила прогнозы. Ожидали, что прибыль на акцию составит 64 цента, а выручка – 9,4 миллиарда долларов. Компания ожидает потери из-за COVID-19, но из-за неопределенности не предоставила прогноз на год.

Caterpillar — корпорация, которая занимается производством, продажей и обслуживанием машин, двигателей, энергетических систем, запчастей к ним по всему миру через развитую дилерскую сеть.

Pinterest

Компания Pinterest (NYSE: PINS) получила убытки во втором квартале в размере 100,7 миллиона долларов (17 центов на акцию). Операционный убыток составил 7 центов на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до 272,49 миллиона долларов с 261,25 миллиона.

Ранее ожидали, что показатель убытка будет на уровне 14 центов на акцию при выручке в 250 миллионов долларов.

Pinterest – социальный интернет-сервис, фотохостинг, который позволяет пользователям добавлять в режиме онлайн изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL) в отличие от других компаний в плюсе. Во 2-м квартале прибыль составила 635 миллионов долларов (74 цента на акцию). Это больше, чем в прошлом году. Тогда компания сообщила о прибыли в 586 миллионов долларов (68 центов на акцию). Выручка за отчетный период выросла на 1%, до 3,897 миллиарда долларов. Ожидался показатель прибыли на уровне 70 центов на акцию при выручке в 3,779 миллиарда долларов.

Colgate-Palmolive — американская транснациональная компания по изготовлению средств гигиены. Специализируется на предоставлении бытовых услуг, услуг здравоохранения и производстве личных изделий, таких как мыло, моющие средства и средства для гигиены полости рта.

Under Armour

Компания Under Armour Inc. (NYSE: UAA) получила во 2 квартале убыток в размере 182,9 миллиона долларов (40 центов на акцию). Год назад компания тоже отчиталась об убытке, правда, меньшем – 17 миллионов долларов (4 цента на акцию). Выручка за отчетный период снизилась до 707,6 миллиона долларов с 1,19 миллиарда.

Компания превысила ожидания. Считали, что убыток составит 41 цент, а выручка – 537 миллионов долларов.

Under Armour, Inc. – американская компания по производству спортивной одежды и аксессуаров. Кроме товаров спортивного назначения компания выпускает одежду в стиле кежуэл.

AbbVie

AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) за период апрель-июль получила прибыль в размере 739 миллионов долларов (46 центов на акцию). В прошлом году в аналогичный период доходы были несколько выше – 807 миллионов долларов (49 центов на акцию). Операционная прибыль составила 2,34 доллара на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до 10,4 миллиарда долларов с 8,255 миллиарда.

Компания не оправдала ожиданий за второй квартал. Прогнозировали, что показатель прибыли будет на уровне 2,20 доллара на акцию при выручке в 9,9 миллиарда долларов. Компания прогнозирует прибыль за 2020 год с учетом Allergan в диапазоне 4,12 – 4,22 доллара на акцию.

AbbVie – американская биофармацевтическая публичная компания, основанная в 2013 году.

Merck

Merck (NYSE: MRK) за второй квартал получила 3 миллиарда долларов прибыли (1,18 доллара на акции). Это больше, чем в прошлом году – 2,67 миллиарда долларов (1,03 доллара на акцию). Скорректированная прибыль повысилась до 1,37 доллара на акцию с 1,30. Выручка за отчетный период снизилась до 10,87 миллиарда долларов с 11,76 миллиарда долларов.

Компания превысила ожидания – показатель скорректированной прибыли должен был составить 1,08 доллара на акцию при выручке 10,44 миллиарда долларов. В 2020 Merck планирует заработать 5,63 – 5,78 доллара на акцию.

Merck & Co., Inc., известная как Merck Sharp & Dohme, MSD вне Соединенных Штатов Америки и Канады, является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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