В возрасте 98 лет 29 декабря ушел из жизни Пьер Карден, о чем сообщили французские СМИ. Мы собрали информацию, что известно о торговой марке и состояние кутюрье.

Пьер Карден был сыном итальянских эмигрантов, работал с 15 лет в швейной мастерской и начинал свою карьеру в качестве театрального художника. Что известно о бизнесе кутюрье и на каких сигмент рынка представлена торговая марка Pierre Cardin – далее в материале Инвестиции 24.

Читайте также Умер Пьер Карден: что известно о жизни знаменитого модельера

Гениальный и талантливый модельер сумел создать собственную империю моды, первым использовав свое имя в качестве торговой марки.

Журнал Time назвал Кардена "хитроумным фанатиком, который умудрился написать свое имя на всем, что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, розтиражоваты или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить".

Торговая марка Pierre Cardin

Пьера Кардена считают родоначальником системы лицензирования товаров. Так, в 60-х годах имя талантливого модельера превращается в торговую марку Pierre Cardin, а производство открывается в Японии, Китае, Советском Союзе, где бренд духов Pierre Cardin был особенно популярен в 70-х годах. Торговая марка Pierre Cardin начала использоваться для названия широкой линейки товаров начиная от одежды с аксессуарами и заканчивая ресторанами, агентством недвижимости и даже канцелярией.

Сейчас под мировой торговой маркой Pierre Cardin запатентовано более 500 изобретений, среди которых большая часть в сфере одежды: цветные чулки, мини-сарафаны, цветастые галстуки, длинные пиджаки, узкие брюки на пуговицах и пиджаки без воротника и тому подобное. Однако, не только одеждой едины. Так, патенты есть и в сфере музыки, рекламы, проектирования, архитектуры, а годовой оборот компании насчитывает около 12 миллиардов долларов. Одноименный лейбл Кардена был выставлен на продажу еще в конце 80-х годов, однако это вовсе не означало, что модельер был готовой продать его за бесценок. Так, Пьер Карден оценивал свою империю не менее чем в 1 млрд евро или примерно 1,04 долларов.

Если у вас нет денег, то не покупайте. Я могу себе позволить умереть не продав его, – сказал четыре года назад одному из изданий модельер.

Карден любил хвастаться, что построил свою империю, а не попросив ни разу кредита в банке. Однако, аналитик Exane BNP Paribas Лука Солка заметил, что один миллиард евро это слишком большая цена для бренда Pierre Cardin. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Деборе Ейткен, подобная оценка лицензионного бренда будет относиться к более высокому уровню сегмента предметов роскоши.

Чистая прибыль от лицензионного бренда Pierre Cardin упала в 2015 году на 13%, а это до 3,3 млн евро, по данным французского центра обмена информацией о компаниях Societe.com. Выручка же составила 32,5 млн евро. Количество лицензий Cardin, действующих во всем мире, сократилась с примерно 800 до 350, по сравнению с 90-тыми годами.

Известный кутюрье Пьер Карден / GettyImages

Приумножения состояния через сотрудничество с универмагами

Пьер Карден был не только первым кто лицензировал свое имя как торговую марку, но и первым, среди домов моды, кто начал продавать свою линию одежды и духи в универмагах. Так в конце 50-х годов в универмаге "Прентан" появились духи и одежду от бренда Pierre Cardin. Однако, из-за решения сделать продукты своего бренда более доступными для широкого круга пользователей, осуществляя продажу в универмаге, кутюрье был исключен на некоторое время с Синдиката высокой моды (Chambre Syndicale de la Couture). К тому времени модельера обвинили в разрушении ценностей своего бренда и представление о роскоши в целом.

Меня не беспокоит если мои инициалы PC будут на рулонах туалетной бумаги, – однажды заявил Карден.

Сейчас же все дома моды осуществляют продажи своей продукции в универмагах по всему миру и занимаются изготовлением духов, еды, косметики, что составляет большую часть их ежегодного дохода. Так Armani изготавливают шоколадные конфеты, бренд BVLGARI строит отели, а Gucci занимаются изготовлением солнцезащитных очков. Все это построено на опыте и примере империи Кардена.

У меня было предчувствие, чтобы продвигать свое имя, – сказал Карден в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung в 2007 году.

Ресторанный бизнес и сфера недвижимости

На протяжении всей жизни Пьер Карден инвестировал средства в элитную недвижимость, скупая недвижимость вокруг Елисейского дворца и по всему восьмом округу Парижа. Также, Кардену принадлежит резиденция и место для проведения мероприятий, футуристический дворец Буллес – "Дворец мыльных пузырей", коллекция куполов терракотового цвета, в которую входит амфитеатр на 500 месте - на склоне холма недалеко от Кан, замок Лакост, который когда-то принадлежал маркизу де Саду и палаццо Казановы в Венеции.

В 80-х годах кутюрье решает инвестировать и в ресторанный бизнес. Так Карден приобрел легендарный исторический ресторан Maxim в Париже, которій в свое время привлекал Аристотеля Онассиса и Риту Хейворт, а со временем открыл его аналоги по всему миру. Однако, на одном лишь ресторане модельер решил не останавливаться и со временем запустил модную сеть быстрого питания Minim. В новых заведениях Кардена был воссоздан оригинальный декор эксклюзивной парижской столовой Belle Epoque.

У Кардена было много наград, в том числе он был командором ордена Почетного легиона, командором Национального ордена "За заслуги" и награжден украинским орденом "За заслуги" III степени (за весомый вклад в укрепление украино-французских отношений путем народной дипломатии, активную благотворительную деятельность ).