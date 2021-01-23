Оценка IPO Ant Group может снизиться, при повторном листинга, как заявляют эксперты и потерять в цене около 200 миллиардов долларов за антимонопольное расследование против Ant Group.

Эксперты предполагают, что стоимость компании Ant Group может снизиться до отметки 108 миллиардов долларов. Такое снижение оценки стоимости компании может состояться в связи с новыми мерами регулирования рынка онлайн-платежей в КНР, предложила власть, о чем сообщили РБК, ссылаясь на Bloomberg.

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IPO Ant Group

В ноябре 2020 года должно было состояться IPO Ant Group, тогда компанию, как сообщает Bloomberg, оценивали в около 320 миллиардов долларов. Однако, IPO компании было отменено, за несколько дней до листинга, из-за новых мер Китая по регулированию рынка. Ant Group объяснила, что IPO пришлось отложить из-за того, что компания могла не соответствовать требованиям лизинга и раскрытие информации. Публичное размещение акций должно было состояться на биржах Гонконга и Шанхая. Как полагает эксперт и аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чан, компания Ant вряд ли сможет восстановить свое IPO в 2021 году.

Мнение эксперта

Как отмечает старший аналитик Bloomberg Intelligence Фрэнсис Чана, с учетом проекту предложений новых мер регулятора финансовый гигант может стоить меньше 108 миллиардов долларов. Ранее Чан оценивал стоимость Ant на уровне 220 миллиардов долларов. Поэтому следует ожидать, что стоимость Ant может упасть еще на около 46 миллиардов долларов.

Оценка Ant Group может упасть еще больше, если ее платежное подразделение будет вынуждено отделиться из-за потенциальных антимонопольных расследований со стороны центрального банка Китая,

— написал Фрэнсис Чан в исследовательской записке.

Согласно оценкам эксперта господина Чана, разделение может снизить оценку платежного сервиса Alipay, который входит в состав Ant Group в два раза. Сейчас сервис оценен в около 92,8 миллиарда долларов, как сообщает издание Bloomberg.

Что известно о Ant Group Компания Ant Group ранее была известна больше как Ant Financial и Alipay, а также является дочерней компанией китайской группы Alibaba. Ant Group обладает наибольшей цифровой платежной платформой Китая Alipay, которая насчитывает более одного миллиона пользователей и 80 миллионов продавцов. В октябре 2020 года Ant Group планировала привлечь 34,5 миллиарда долларов на IPO.

Позиция властей Китая

В декабре 2020 года китайские власти начали антимонопольное расследование против Ant Group. Поскольку компанию Ма заподозрили в создании монополии. Аналитики же интерпретировали такие действия со стороны КНР как попытку контролировать не только самого Ма, но и его компанию Ant Group.

20 января 2021 года власти КНР заявили, что любая не банковская платежная компания с половиной доли рынка онлайн-переводов или две организации с совокупной долей в две трети могут стать объектом антимонопольного расследования.

Поэтому, если подозрения власти в монополии подтвердятся, то банк может предложить ввести ограничительные меры. Например, разделение компании на части по типу бизнеса. Как заявил регулятор Поднебесной, у компаний, уже имеющих платежные лицензии, будет льготный период в один год для приведения бизнеса в соответствие с новыми правилами.