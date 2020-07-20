Сегодня более 70% мирового населения живет в условиях неравенства в доходах и качестве жизни, которое постоянно растет. В то же время, в собственности 26 самых богатых людей мира сосредоточено состояние, эквивалентное доходам половины жителей планеты.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. Представитель международной организации выступил с лекцией, которая была приурочена к годовщине дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.

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К каким проблемам приводит финансовое неравенство среди людей

Лидер ООН заявил, что сегодня главной задачей мирового сообщества является устранение причин возникновения неравенства. Если не ликвидировать эту проблему, она может разрушить мировую экономику и привести к существенному расслоению общества.

Генсек ООН считает, что из-за высокого уровня финансовой неровности мировой экономике грозит ряд проблем, главными из которых являются: коррупция, финансовые кризисы, рост преступности. Накопление этих проблем приведет к ухудшению как физического, так и психического здоровья людей.

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Не только материальное состояние определяет человека в мире

Во время своего выступления Гутерриш привел интересные данные. Так, в период с 1980 по 2016 год на 1% самых богатых людей мира приходилось 27% совокупных доходов населения.

Более половины 20-летних людей, живущих в странах с высоким уровнем развития сегодня имеют высшее образование. Однако в государствах с низким уровнем развития человеческого потенциала этот показатель составляет только 3%.

Генсек ООН также отметил, что качество жизни населения зависит и от таких дополнительных факторов, как пол, раса, этнос, наличие инвалидности и многих других аспектов.