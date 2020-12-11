Китаец Ван Нин в 2020 году увеличил свой доход почти в три раза благодаря значительному спросу инвесторов. А руководит он компанией Pop Mart, которая продает "скрытые" игрушки по всему миру.

Pop Mart в Пекине привлек 674 миллионов долларов, установив цену на IPO от 31,5 до 38,5 гонконгских долларов за акцию. Компания заявила, что планирует использовать вложения на открытие новых магазинов, сообщает издание Forbes.

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Вану принадлежит около 50% компании. Сейчас имеет собственный капитал в размере 3,2 миллиарда долларов. Хотя в апреле 2020 компанию оценивали в 2,5 миллиарда, сейчас оценка Pop Mart составляет 6,9 миллиарда долларов.

Предприниматель Ван Нин в свои 33 года уже накопил немалые доходы. Известно, что компания Pop Mart продает "скрытые" коллекционные статуэтки за 8 долларов – они продаются в закрытых коробках, и человек точно не знает, игрушка внутри.

Быстрый рост Pop Mart объясняется его привлекательностью среди молодых людей, которые стремятся создать свои коллекции. Несмотря на временное закрытие магазина в начале года из-за карантина, выручка компании за первое полугодие выросла на 51% – до 125 миллионов долларов).

Товары покупали чаще всего? В этом году самыми продаваемыми куклами компании стала серия Dimoo (инопланетяне с волосами в форме сахарной ваты). Их дизайн разработал художник из Китая Аяна Танга. На коллекцию Dimoo пришлось 14,4% продаж компании в первой половине года, что превзошло серию самых продаваемых кукол Molly.



Кукла из серии Dimoo / Фото alicdn

Pop Mart продает свои товары в интернете и офлайн. Компания планирует открыть еще 183 новых магазина в Китае до конца 2022 (сейчас в стране есть 136 магазинов).

Что известно о компании Pop Mart

Ван Нин придумал продавать "скрытые" игрушки путем процесса проб и ошибок. Он запустил бизнес Pop Mart в 2010 году после окончания университета в Чжэнчжоу, где изучал рекламу.

Сначала компания продавала слишком много различных видов продукции, включающей игрушки, косметику и канцтовары. Но Ван постепенно убрал другие категории, чтобы сосредоточиться на игрушках.

В то время игрушки были нашей самой продаваемой категорией. И мы постепенно прекратили производство других продуктов, а в 2014 году сосредоточились исключительно на игрушках,

– отметил директор.