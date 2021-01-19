Сервису для путешествий Maps.me удалось привлечь 50 миллионов долларов, во время нового раунда финансирования. Среди инвесторов такие компании, как: фонд Alamedia Research, ставший основным инвестором, Genesis Capital и институциональная криптовалютна компания CMS Holdings.

Средства, которые удалось привлечь Maps.me от инвесторов, будут направлены на запуск мультивалютного кошелька внутри сервиса. Кошелек обеспечит функцию децентрализованного финансирования, благодаря чему 140 миллионов пользователей сервиса получат доступ к ряду платежных и инвестиционных инструментов, о чем сообщили РБК.

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Дальнейшие планы сервиса Maps.me

Как сообщил Coindesk, мультивалютный кошелек, который встроенный внутри приложения, предоставит пользователям Maps.me возможность бронировать путешествия на прямую, с практически нулевой комиссией. Также платформа заявила, что будет бороться с высокой комиссией, которую берут банки и сервисы для бронирования путешествий.

Что известно о Maps.me Сервис был основан в 2010 году белорусскими программистами-предпринимателями и назывался MapsWithMe. Главный офис компании находился в Цюрихе, а центр разработки в Минске. Maps.me основана на данных географического общества OpenStreetMap. Пользователи по всему миру могут самостоятельно редактировать карты, нанося на них города, дороги и другие точки. Приложение позволяет загружать на телефон разнообразные карты, которые после загрузки пользователь может использовать в режиме офлайн. Также пользователь может использовать путеводитель и бронировать отели с помощью сервиса Maps.me. В январе 2015 года количество пользователей, установивших приложение, превысило 14 миллионов человек. Среди них 12% загрузило сервис в России, 9% в США и 6% в Германии. Однако, представители сервиса отмечают, что с момента покупки компании Maps.me холдингом Mail.ru Group количество их активных пользователей выросло в 8,5 раза. В апреле 2016 года их количество составляло уже 40 миллионов человек.

У Maps.me новая руководящая компания

В ноябре 2020 года стало известно, что холдинг Mail.ru Group продал сервис Maps.me за 20 миллионов долларов компании Deagu Limited. Deagu Limited входит в швейцарскую компанию Parity.com Group, которая разработала одноименное приложение для перевода, хранения, обмена и других финансовых услуг.

Стоит отметить, что когда приложение Maps.me, в ноябре 2014 года, покупал холдинг Mail.ru Group, то сумма сделки по оценкам экспертов составляла 10-20 миллионов долларов. Среди претендентов на покупку в 2014 году были такие компании, как: Яндекс и Google. После сделки Maps.me развивалась в рамках международного проекта холдинга Mail.ru Group, который назывался "My.com".

По словам представителя компании, у Parity цель сделать из Maps.me глобальную финтех-компанию.