SpaceX Илона Маска хочет удвоить свою рыночную стоимость: что в планах у компании
Аэрокосмическая компания SpaceX проведет новый раунд привлечения инвестиций. Полученные от инвесторов деньги предприятие Илона Маска направит на исследование и развитие программ Starship и Starlink.
В SpaceX планируют привлечь достаточно средств, чтобы удвоить свою рыночную стоимость до 92 миллиардов долларов, пишет РБК со ссылкой на иностранные источники.
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В ходе предварительного раунда привлечения финансирования (в августе) компания, основанная Илоном Маском, собрала 1,9 миллиарда долларов. В результате стоимость SpaceX достигла 46 миллиардов долларов и заняла третье место среди крупнейших "единорогов" мира.
Компании-единороги – что о них известно?Компании с оценкой в 1 миллиард долларов или больше стали называть "единорогами" еще в 2013 году благодаря Айлин Ли, основательницы фонда Cowboy Ventures. Женщина сравнила такие предприятия с мифическими животными, подчеркнув таким образом их уникальность.
Инвестиционные планы SpaceX
Компания хочет направить полученные средства от инвесторов на исследования и разработку новых решений, связанных с ракетой-носителем Starship и спутниковым интернет-сервисом Starlink.
В SpaceX планируют завершить инвестиционный раунд в январе 2021 года. Однако эта дата пока неточная, так как переговоры по этому вопросу еще продолжаются. Кроме того, существует вероятность, что космическое предприятие не сможет убедить инвесторов профинансировать его в таком объеме, как это было раньше – 1,9 миллиарда долларов в августе и 346 миллионов в мае.
По подсчетам провайдера данных PitchBook, с момента основания SpaceX в 2002 году компания смогла привлечь 5,87 миллиарда долларов. К числу инвесторов вошел техгигант Google, венчурные предприятия Founders Fund и Draper Fisher Jurvetson (DFJ), финансовый холдинг Fidelity, представители инвестиционного бизнеса Baillie Gifford и Valor Equity Partners.
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Каким был 2020 год для SpaceX: результаты работы и планы
Текущий год стал действительно успешным для SpaceX. В частности, космическая компания выполнила для NASA свой первый регулярный полет экипажа на Международную космическую станцию.
Также у предприятия есть действующий контракт с NASA на строительство звездолета для высадки на Луну. Еще один контракт SpaceX заключила с Пентагоном, с целью строительства военных спутников.
На прошлой неделе компания Илона Маска провела первые испытания нового прототипа космического корабля Starship SN8, который должен транспортировать людей на Луну, Илон Марс и другие космические объекты. Тестирование аппарата было неудачным – корабль сорвался во время посадки. Однако сам Илон Маск с захватом отзывался об испытаниях.
Сейчас SpaceX работает над строительством еще двух космических кораблей Starship. Илон Маск планирует, что один из них совершит свой первый полет на орбиту в 2021 году.
Кроме того, компания продолжает разрабатывать спутниковую сеть Starlink, которая позволит обеспечить население Земли интернетом в любой точке планеты. На сегодня запущено 700 таких спутников. Всего запланировано вывести на орбиту 30 000 единиц спутников.
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