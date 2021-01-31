Компания Dr. Martens, которая заниматься производством обуви, провела крупнейшее IPO на Лондонской бирже, за последние пять месяцев.

Источник: Forbes

29 января 2020 года производитель обуви Dr. Martens провел крупнейшее IPO на Лондонской бирже, за последние пять месяцев. В результате чего акции компании, в ходе торгов, прибавили почти 26%.

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Успешное IPO

Как сообщила компания Dr. Martens, что в среднем стоимость одной акции составила 5,9 доллара, или 430 пени. Эксперты уже отметили, что выход Dr. Martens на биржу стал крупнейшим внутри страны, с сентября месяца. В сентябре, как отмечает издание Bloomberg, платформа для онлайн-шоппинга THG сумела привлечь 2,4 миллиарда долларов, или 1,88 миллиарда фунтов стерлингов.

В ходе IPO компанию Dr. Martens оценили в 5,1 миллиарда долларов, или в 3,7 миллиарда фунтов стерлингов. Это больше в 10 раз, чем заплатил основной акционер бренда Permira за производителя обуви в 2014 году. По состоянию на 2014 год сумма сделки составила почти 412 миллионов долларов (300 миллионов фунтов стерлингов).

На торги компания выставила около 35% акций компании, остальные остались в компании Permira. Стоит добавить, что у акционеров осталось право продать еще 53 миллиона акций, если на них будет спрос. В таком случае, по прогнозам аналитиков, IPO компании Dr. Martens принесет 2,04 миллиарда долларов, как отметило издание Bloomberg.

Что известно о производителе обуви, компании Dr. Martens