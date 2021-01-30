Украинская технологическая компания Ajax Systems планирует, в ближайшей перспективе, выйти на IPO.

Источник: Liga.Tech

Украинская компания Ajax Systems, специализирующаяся на разработке систем безопасности, начала подготовку к первому публичному размещению собственных акций. Ajax Systems даже привлекла к подготовке эксперта Карла Робба.

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Планы Ajax Systems

На данный момент компания Ajax Systems не давала никаких комментариев относительно конкретной даты IPO, однако, в комментарии для AIN.UA, представитель украинской компании отметил, что оно может произойти через несколько лет.

В планах Ajax Systems на ближайшие год — два — увеличить продажи в четыре раза и сделать IPO ориентировочно в 2023 году на одной из крупнейших фондовых бирж,

- представитель компании Ajax Systems.

Подготовка к IPO

Компания Ajax Systems упорно готовится к желаемому первичному размещению акций и даже привлекла к сотрудничеству Карла Робба, поскольку он имеет опыт и ранее участвовал в подготовке EPAM к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Господин Робб является сейчас вице-директором компании EPAM. Как сообщила Ajax Systems, она пригласила Робба в качестве независимого члена совета директоров.

Поэтому, главными целями Робба будут:

улучшение корпоративного управления;

подготовка Ajax Systems к выходу на IPO;

усиление глобализации и темпов роста компании;

помощь с увеличением инженерной команды Ajax Systems.