Китайский бизнесмен Хуан Имен, который является владельцем компании-дистрибьютора инди-игр XD, стал обладателем более миллиардного состояния. А все из-за разногласий компаний Tencent и Huawei.

Источник: Bloomberg

Доля 38-летнего Хуана Имена в 35% сейчас в компании стоит 1,3 миллиарда долларов. В то же время капитализация всей компании на Гонконгской бирже достигла 3,7 миллиарда долларов (она выросла на 470% по сравнению с 2019 годом).

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Как на это повлиял конфликт Huawei и Tencent

Так, в первый день торгов акции компании XD выросли на 24%. Такой резкий рост цен в начале 2021 стало следствием конфликта между двумя крупнейшими китайскими технологическими компаниями - Huawei и Tencent.

Что случилось? Ведь Huawei 31 декабря ненадолго удалила из своего магазина приложения все игры от Tencent из-за спора о разделе доходов. Через несколько часов игры были восстановлены назад, а на следующий день Tencent заявила, что стороны достигли соглашения.

Но этот инцидент привел к росту популярности платформы для загрузки игр "TapTap", принадлежащий компании XD. Платформа, которая зарабатывает на размещении рекламы, бесплатная как для игроков, так и для издателей игр.

Что известно о миллиардера Хуана имена

Успех генерального директора компании XD был маловероятным. Так, через первые предпринимательские усилия Хуана выгнали из колледжа.

Его первым бизнесом была сеть загрузок приложений под названием VeryCD, которую быстро переполнили пиратским содержимым.

Впоследствии Хуан нашел успех в создании веб-игр. А поскольку использование интернета в Китае переходил из компьютерного на мобильный, он понял, что можно делать игры на смартфоны.



Миллиардер Хуан Имен / Фото assets

Уже с границами Китая Хуан запустил свой магазин игр для ПК в 2018 году, чтобы бросить вызов Steam, предлагая распределение доходов на 12% с разработчиками.

На данный момент его компания приносит основную часть дохода от продажи рекламы в играх. В частности, продажа рекламы через платформу "TapTap" составил 205 миллионов долларов за первые шесть месяцев 2020 года. Сейчас платформа продолжает увеличивать рекламные места.

Что будет с рынком игр

Добавим, что китайский рынок мобильных игр оценивается в 30 миллиардов долларов. Крупные дистрибьюторы – это производители смартфонов Huawei и Xiaomi, которые предварительно устанавливать на свои устройства собственные магазины приложений.

Хуан Имен считает, что со временем все больше разработчиков игр будут отказываться от сотрудничества с крупными корпорациями в пользу небольших компаний, чтобы не платить за распространение своего контента.

Он также указал на опасность компаний, которые используют инструменты для привлечения пользователей в свою экосистему. "Мы должны смотреть на это по антимонопольной точки зрения", – отмечает он.