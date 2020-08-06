Акции компании Amazon в этом году выросли более чем на 70% несмотря на пандемию. Основатель и гендиректор компании Джефф Безос продает часть своих акций.

Как Джефф Безос продает акции

На этой неделе генеральный директор Amazon Джефф Безос продал более 3,1 миллиарда долларов акций своей компании, пишет CNBC.

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Продажи были частью предварительно согласованного торгового плана 10b5-1. В начале этого года Безос продал акции компании на сумму более 4,1 миллиарда долларов. Продажи этой неделе принесли ему общее количество прибыли от продажи акций в 2020 на сумму 7,2 миллиарда долларов.

Основателю Amazon до сих пор принадлежит более 54 миллиона акций на сумму более 170 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком в мире.

Для чего Безос продает акции

Для сравнения, Безос продал акции на сумму 2,8 миллиарда долларов в 2019 году. Безос ранее заявил, что продает около 1 миллиарда долларов акций Amazon в год для финансирования своей космической исследовательской компании Blue Origin.

Напомним, что на прошлой неделе Безос, как генеральный директор Amazon, давал показания перед Антимонопольным подкомитетом Палаты, который обеспокоен растущей силой крупных технологических компаний. К этой группе также относятся компании Facebook, Apple и Google.

Лучшие результаты несмотря на кризис

На прошлой неделе Amazon отчиталась за второй квартал, превысив ожидания аналитиков. Все потому, что интернет-магазины во время пандемии стали более популярными.

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Акции Amazon увеличились на 73% в год, включая 2,1% прироста в среду 5 августа.