Цены на нефть снова падают из-за скачка в новых случаях COVID-19
Цена на нефть росла 4 дня подряд и достигла своего максимума с 6 марта. Из-за большого количества новых случаев заболевания коронавируса, цены начали падать. Какая цена нефти Brent и WTI сейчас, читайте на Инвестиции 24.
Цены на нефть в среду упали впервые за четыре дня, отступив от пятимесячных максимумов. Инвесторы опасаются, что значительное количество новых случаев COVID-19 будет означать о проблемах со спросом и в дальнейшем, пишет Investing.com.
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Как изменились цены на нефть
Нефть марки Brent снизилась на 16 центов, или на 0,4%, до 44,27 доллара за баррель.
Нефть WTI снизилась на 17 центов, или на 0,4%, до 41,53 доллара за баррель.
Нефть может быть готова испытать верхние пределы своего ограниченного диапазона,
– сказал Эдвард Моя, старший аналитик рынка в OANDA.
Запасы сырой нефти в США ощутимо сократились. Как правило, это является основой для роста цен. Запасы снизились на 8,6 миллиона баррелей за неделю до 1 августа до 520 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения всего в 3 миллиона баррелей.
Официальные данные американского департамента энергетики должны быть опубликованы позже в среду.
Коронавирус в мире
Случаи коронавируса продолжают расти в Соединенных Штатах, а смертность составляет более 1000 в день, а десятки штатов приостановили свои планы по восстановлению экономики и ввели ограничения.