Цена на нефть росла 4 дня подряд и достигла своего максимума с 6 марта. Из-за большого количества новых случаев заболевания коронавируса, цены начали падать. Какая цена нефти Brent и WTI сейчас, читайте на Инвестиции 24.

Цены на нефть в среду упали впервые за четыре дня, отступив от пятимесячных максимумов. Инвесторы опасаются, что значительное количество новых случаев COVID-19 будет означать о проблемах со спросом и в дальнейшем, пишет Investing.com.

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Как изменились цены на нефть

Нефть марки Brent снизилась на 16 центов, или на 0,4%, до 44,27 доллара за баррель.

Нефть WTI снизилась на 17 центов, или на 0,4%, до 41,53 доллара за баррель.

Нефть может быть готова испытать верхние пределы своего ограниченного диапазона,

– сказал Эдвард Моя, старший аналитик рынка в OANDA.

Запасы сырой нефти в США ощутимо сократились. Как правило, это является основой для роста цен. Запасы снизились на 8,6 миллиона баррелей за неделю до 1 августа до 520 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения всего в 3 миллиона баррелей.

Официальные данные американского департамента энергетики должны быть опубликованы позже в среду.

Коронавирус в мире

Случаи коронавируса продолжают расти в Соединенных Штатах, а смертность составляет более 1000 в день, а десятки штатов приостановили свои планы по восстановлению экономики и ввели ограничения.

Всего в мире более 18,7 миллиона человек заболели. Из них 4,77 миллиона в США.