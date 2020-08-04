Компания-разработчик чипов Qorvo превысила ожидания аналитиков, когда отчиталась о своих результатах за второй квартал. Почему компания успешна во время кризиса, читайте на Инвестиции 24.

Аналитики Уолл-стрит недооценили компанию-производителя чипов Qorvo Inc. (QRVO, NASDAQ), которая сообщила о более высоких показателях, чем прогнозируемые. В результате акции компании подорожали более чем на 11% на торгах 30 июля. Торги 31 июля акции закончила на отметке 128,15 доллара.

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Результаты Qorvo

Qorvo сообщила о своих результатах за квартал: объем продаж составил 787,5 миллиона долларов, а прибыль на акцию без учета GAAP достиг 1,5 доллара.

Эти цифры немного превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Таким образом, компания показала, что умеет хорошо работать даже в непростых условиях,

– утверждают аналитики "Фридом Финанс Украина".

Qorvo – это компания, которая разрабатывает чипы для различных устройств. Например, компания является одним из поставщиков чипов для смартфонов iPhone. Qorvo разработала широкополосную беспроводную технологию для смартфонов iPhone 11.



Среди других разработок: решения для коммуникаций 5G и Wi-Fi 6;

радиочастотные фильтры 5,9 ГГц для модулей беспроводной связи;

полупроводниковые компоненты для военных радаров Х и K-диапазона.

Также Qorvo среди бенефициаров растущего рынка чипов для интернета вещей. По прогнозам EJL Wireless Research, этот рынок достигнет объема в 500 миллионов устройств до 2022 года. По данным аналитической фирмы IDC, мировые расходы на технологии IoT достигнут 1,2 триллиона долларов в 2022 году.

Аналитики Oppenheimer рекомендуют покупать акции компании и обозначили их как "выше рынка", установив целевую цену в 150 долларов за акцию. Аналитики добавляют, что компания получит выгоду от распространения 5G в будущем.

Прогнозы для компании

Qorvo ожидает, что выручка вырастет на 16% до 940 миллионов долларов. Прибыль, как предполагается, возрастет более чем на 20% примерно до 1,9 доллара на акцию. Причинами такого роста будет спрос на конечном рынке и текущие операционные улучшения.

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