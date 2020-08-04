Количество людей, которые отказываются от наличности в целях безопасности, стремительно растет. Платежный сервис PayPal выигрывает от такой ситуации. Как компания зарабатывает во время пандемии и чего ждать дальше, читайте на Инвестиции 24.

Почему пандемия пошла на пользу PayPal

Во время пандемии коронавируса COVID-19 и вынужденной социальной изоляции все больше транзакций осуществлялись через интернет. Люди стараются избегать касаться наличности, чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом. От такой ситуация, в частности, выигрывает и PayPal, платежный сервис, который выбирают в качестве альтернативы.

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Как изменились основные показатели PayPal

Во 2-м квартале объем платежей PayPal вырос на 29% до 222 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

до 222 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка самой компании за это время достигла 5,3 миллиарда долларов. Это на 22% выше, чем во втором квартале 2019 года.

Скорректированная операционная прибыль и прибыль на акцию выросли на 49% до 1,5 миллиарда долларов и 1,07 доллара соответственно.

Операционный и свободный денежный поток взлетели на 103% и 112% соответственно до 2,4 миллиарда и 2,2 миллиарда долларов.

Среди причин успехов компании: всплеск электронной коммерции и большее распространение цифровых платежей в сфере общественного питания.

PayPal стала частью новой реальности, в которой все меньше места для наличных платежей и покупок непосредственно в магазине,

– рассказали аналитики "Фридом Финанс Украина".

PayPal совершенствуется

Компания расширяет возможности своих платежей, чтобы укрепить конкурентное преимущество. Недавно компания запустила новый сервис бесконтактных платежей, который использует QR-коды для максимально быстрой оплаты услуг, товаров и перевода денег между физическими лицами. Компания развернула эту услугу почти на 30 рынках, отмечая, что такие платежи позволяют людям дистанцироваться друг от друга в условиях COVID-19.

Аналитики "Фридом Финанс Украина" считают, что, во-первых, эти платежи будут еще долго актуальными, поскольку во многих странах до сих пор действуют жесткие карантинные ограничения. А, во-вторых, люди привыкнут к цифровым заказам и безналичным платежам и продолжат их использовать после пандемии.

На торгах 31 июля акция PYPL стоила 196,07 доллара.



Акции PayPal / "Фридом Финанс Украина"

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