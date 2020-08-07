Акции китайских компаний падают из-за решения Трампа: детали
Акции китайских техгигантив упали после того, как Трамп издал указ о китайских Tencent и ByteDance. Как это повлияло на рынок, читайте на Инвестиций 24.
Акции гонконгского Tencent упали более чем на 4% в ходе торгов в пятницу днем, после того как президент США Дональд Трамп издал указ, направленный против китайских программ WeChat и TikTok, пишет CNBC.
WeChat принадлежит китайскому технологическому гиганту Tencent, а TikTok – компании ByteDance, базирующаяся в Пекине.
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Как упали китайские акции
- Акции Semiconductor Manufacturing International Corporation в Гонконге упали на 8,24%.
- Акции производителя смартфонов Xiaomi снизилась на 3,77%.
- Акции телекоммуникационной фирмы ZTE снизились на 3,65%.
- Китайский Alibaba также 3,77% в цене своих акций.
- Индекс Hang Seng Tech, который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний Гонконга упал на 3,37%.
- На материковом Китае местная версия Nasdaq – Chinext – упала на 2,828%.
Каким было решение Трампа
Президент Трамп хочет запретить приложения TikTok и WeChat в США из-за угрозы наиональний безопасности. О намерении купить долю бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уже заявила компания Microsoft.
Правда, на этой неделе Трамп подписал указ о запрете совершения любых сделок с владельцем приложения TikTok – компанией ByteDance – или ее дочерними предприятиями. Поэтому в Microsoft или других желающих есть еще 45 дней (до 15 сентября), чтобы договориться о покупке.