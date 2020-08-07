Акции китайских техгигантив упали после того, как Трамп издал указ о китайских Tencent и ByteDance. Как это повлияло на рынок, читайте на Инвестиций 24.

Акции гонконгского Tencent упали более чем на 4% в ходе торгов в пятницу днем, после того как президент США Дональд Трамп издал указ, направленный против китайских программ WeChat и TikTok, пишет CNBC.

WeChat принадлежит китайскому технологическому гиганту Tencent, а TikTok – компании ByteDance, базирующаяся в Пекине.

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Как упали китайские акции

Акции Semiconductor Manufacturing International Corporation в Гонконге упали на 8,24%.

Акции производителя смартфонов Xiaomi снизилась на 3,77%.

снизилась на 3,77%. Акции телекоммуникационной фирмы ZTE снизились на 3,65%.

снизились на 3,65%. Китайский Alibaba также 3,77% в цене своих акций.

также 3,77% в цене своих акций. Индекс Hang Seng Tech , который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний Гонконга упал на 3,37%.

, который отслеживает 30 крупнейших технологических компаний Гонконга упал на 3,37%. На материковом Китае местная версия Nasdaq – Chinext – упала на 2,828%.

Каким было решение Трампа

Президент Трамп хочет запретить приложения TikTok и WeChat в США из-за угрозы наиональний безопасности. О намерении купить долю бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии уже заявила компания Microsoft.

Правда, на этой неделе Трамп подписал указ о запрете совершения любых сделок с владельцем приложения TikTok – компанией ByteDance – или ее дочерними предприятиями. Поэтому в Microsoft или других желающих есть еще 45 дней (до 15 сентября), чтобы договориться о покупке.