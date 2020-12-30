У віці 98 років 29 грудня пішов з життя П’єр Карден, про що повідомили французькі ЗМІ. Ми зібрали інформацію, що відомо про торгову марку та статки кутюр'є.

П’єр Карден був сином італійських емігрантів, що працював з 15 років у швейній майстерні та починав свою кар’єру у якості театрального художника. Що відомо про бізнес кутюр'є та на яких сигментах ринку представлена торгова марка Pierre Cardin – далі у матеріалі Інвестиції 24.

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Геніальний і талановитий модельєр зумів створити власну імперію моди, першим використавши своє ім’я у якості торгової марки.

Журнал Time назвав Кардена "хитромудрим фанатиком, який вмудрився написати своє ім'я на всьому, що можна прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив'язати, розтиражовати або розлити по пляшках, закрити, відкрити і спожити".

Торгова марка Pierre Cardin

П’єра Кардена вважають родоначальником системи ліцензування товарів. Так, у 60-х роках ім’я талановитого модельєра перетворюється у торгову марку Pierre Cardin, а виробництво відкривається у Японії, Китаї, Радянському Союзі, де бренд парфумів Pierre Cardin був особливо популярний в 70-х роках. Торгова марка Pierre Cardin почала використовуватись для назви широкої лінійки товарів починаючи від одягу з аксесуарами та закінчуючи ресторанами, агентством нерухомості і навіть канцелярією.

Нині під світовою торговою маркою Pierre Cardin запатентовано більш ніж 500 винаходів, серед яких велика частина у сфері одягу: кольорові панчохи, міні-сарафани, квітчасті галстуки, довгі піджаки, вузькі брюки на ґудзиках та піджаки без коміру, тощо. Проте, не лише одягом єдині. Так, патенти є і в сфері музики, реклами, проектування, архітектури, а річний оборот компанії налічує близько 12 мільярдів доларів. Однойменний лейбл Кардена був виставлений на продаж ще у кінці 80-х років, проте це зовсім не означало, що модельєр був готовій продати його за безцінь. Так, П’єр Карден оцінював свою імперію не менш ніж в 1 млрд євро або ж приблизно 1,04 млрд доларів.

Якщо ви не маєте грошей, то не купуйте. Я можу собі дозволити померти не продавши його, – сказав чотири роки тому одному з видань модельєр.

Карден любив вихвалятись, що побудував свою імперію, не попросивши ні разу кредиту у банку. Проте, аналітик Exane BNP Paribas Лука Солка зауважив, що один мільярд євро це завелика ціна для бренду Pierre Cardin. За словами аналітика з Bloomberg Intelligence Деборі Ейткєн, подібна оцінка ліцензійного бренда буде відноситись до більш високого рівня сегменту предметів розкоші.

Чистий прибуток від ліцензійного бренду Pierre Cardin впав у 2015 році на 13%, а це до 3,3 млн євро, за даними французьского центру обміну інформації про компанії Societe.com. Виручка ж становила 32,5 млн євро. Кількість ліцензій Cardin, діючих у всьому світі, скоротилась з приблизно 800 до 350, порівняно з 90-тими роками.

Відомий кутюр'є П'єр Карден / GettyImages

Примноження статків через співпрацю з універмагами

П’єр Карден був не лише першим хто ліцензував своє ім’я як торгову марку, а й першим, серед будинків моди, хто почав продавати свою лінію одягу та парфуми в універмагах. Так в кінці 50-х років в універмазі "Прентан" з’явились парфуми та одяг від бренду Pierre Cardin. Проте, через рішення зробити продукти свого бренду більш доступними для ширшого кола користувачів, здійснюючи продаж в універмазі, кутюр’є був виключений на деякий час з Синдикату високої моди (Chambre Syndicale de la Couture). На той час модельєра звинуватили в руйнуванні цінностей свого бренду та уявлення про розкіш в цілому.

Мене не турбує якщо мої ініціали PC будуть на рулонах туалетного паперу, – одного разу заявив Карден.

Нині ж усі будинки моди здійснюють продажі своєї продукції в універмагах по всьому світу та займаються виготовленням парфумів, їжі, косметики, що становить левову частку їх щорічного доходу. Так Armani виготовляють шоколадні цукерки, бренд BVLGARI будує готелі, а Gucci займаються виготовленням сонцезахисних окулярів. Все це побудовано на досвіді та прикладі імперії Кардена.

У мене було чуття, щоб просувати своє ім’я, – сказав Карден в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung в 2007 році.

Ресторанний бізнес та сфера нерухомості

Протягом всього життя П’єр Карден інвестував кошти у елітну нерухомість, скуповуючи нерухомість навколо Єлисейського палацу та по всьому восьмому округу Парижу. Також, Кардену належить резиденція і місце для проведення заходів, футуристичний палац Буллес – "Палац мильних бульбашок", колекція куполів теракотового кольору, в яку входить амфітеатр на 500 місці – на схилі пагорбу недалеко від Кан, замок Лакост, який колись належав маркізу де Саду та палаццо Казанови в Венеції.

У 80-х роках кутюр’є вирішує інвестувати і у ресторанний бізнес. Так Карден придбав легендарний історичний ресторан Maxim у Парижі, що свого часу приваблював Аристотеля Онасісса та Ріту Хейворт, а з часом відкрив його аналоги по всьому світу. Проте, на одному лише ресторані модельєр вирішив не зупинятись і згодом запустив модну мережу швидкого харчування Minim. У нових закладах Кардена був відтворений оригінальний декор ексклюзивної парижської їдальні Belle Epoque.

У Кардена було багато нагород, в тому числі він був командором ордену Почесного легіону, командором Національного ордену "За заслуги" та нагороджений українським орденом "За заслуги" ІІІ ступені (за вагомий вклад у зміцнення україно-французьких відносин шляхом народної дипломатії, активну благодійну діяльність).