П’єр Карден: все про бізнес та мільярдні статки відомого модельєра
У віці 98 років 29 грудня пішов з життя П’єр Карден, про що повідомили французькі ЗМІ. Ми зібрали інформацію, що відомо про торгову марку та статки кутюр'є.
П’єр Карден був сином італійських емігрантів, що працював з 15 років у швейній майстерні та починав свою кар’єру у якості театрального художника. Що відомо про бізнес кутюр'є та на яких сигментах ринку представлена торгова марка Pierre Cardin – далі у матеріалі Інвестиції 24.
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Геніальний і талановитий модельєр зумів створити власну імперію моди, першим використавши своє ім’я у якості торгової марки.
Торгова марка Pierre Cardin
П’єра Кардена вважають родоначальником системи ліцензування товарів. Так, у 60-х роках ім’я талановитого модельєра перетворюється у торгову марку Pierre Cardin, а виробництво відкривається у Японії, Китаї, Радянському Союзі, де бренд парфумів Pierre Cardin був особливо популярний в 70-х роках. Торгова марка Pierre Cardin почала використовуватись для назви широкої лінійки товарів починаючи від одягу з аксесуарами та закінчуючи ресторанами, агентством нерухомості і навіть канцелярією.
Нині під світовою торговою маркою Pierre Cardin запатентовано більш ніж 500 винаходів, серед яких велика частина у сфері одягу: кольорові панчохи, міні-сарафани, квітчасті галстуки, довгі піджаки, вузькі брюки на ґудзиках та піджаки без коміру, тощо. Проте, не лише одягом єдині. Так, патенти є і в сфері музики, реклами, проектування, архітектури, а річний оборот компанії налічує близько 12 мільярдів доларів. Однойменний лейбл Кардена був виставлений на продаж ще у кінці 80-х років, проте це зовсім не означало, що модельєр був готовій продати його за безцінь. Так, П’єр Карден оцінював свою імперію не менш ніж в 1 млрд євро або ж приблизно 1,04 млрд доларів.
Якщо ви не маєте грошей, то не купуйте. Я можу собі дозволити померти не продавши його, – сказав чотири роки тому одному з видань модельєр.
Карден любив вихвалятись, що побудував свою імперію, не попросивши ні разу кредиту у банку. Проте, аналітик Exane BNP Paribas Лука Солка зауважив, що один мільярд євро це завелика ціна для бренду Pierre Cardin. За словами аналітика з Bloomberg Intelligence Деборі Ейткєн, подібна оцінка ліцензійного бренда буде відноситись до більш високого рівня сегменту предметів розкоші.
Чистий прибуток від ліцензійного бренду Pierre Cardin впав у 2015 році на 13%, а це до 3,3 млн євро, за даними французьского центру обміну інформації про компанії Societe.com. Виручка ж становила 32,5 млн євро. Кількість ліцензій Cardin, діючих у всьому світі, скоротилась з приблизно 800 до 350, порівняно з 90-тими роками.
Відомий кутюр'є П'єр Карден / GettyImages
Примноження статків через співпрацю з універмагами
П’єр Карден був не лише першим хто ліцензував своє ім’я як торгову марку, а й першим, серед будинків моди, хто почав продавати свою лінію одягу та парфуми в універмагах. Так в кінці 50-х років в універмазі "Прентан" з’явились парфуми та одяг від бренду Pierre Cardin. Проте, через рішення зробити продукти свого бренду більш доступними для ширшого кола користувачів, здійснюючи продаж в універмазі, кутюр’є був виключений на деякий час з Синдикату високої моди (Chambre Syndicale de la Couture). На той час модельєра звинуватили в руйнуванні цінностей свого бренду та уявлення про розкіш в цілому.
Мене не турбує якщо мої ініціали PC будуть на рулонах туалетного паперу, – одного разу заявив Карден.
Нині ж усі будинки моди здійснюють продажі своєї продукції в універмагах по всьому світу та займаються виготовленням парфумів, їжі, косметики, що становить левову частку їх щорічного доходу. Так Armani виготовляють шоколадні цукерки, бренд BVLGARI будує готелі, а Gucci займаються виготовленням сонцезахисних окулярів. Все це побудовано на досвіді та прикладі імперії Кардена.
У мене було чуття, щоб просувати своє ім’я, – сказав Карден в інтерв’ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung в 2007 році.
Ресторанний бізнес та сфера нерухомості
Протягом всього життя П’єр Карден інвестував кошти у елітну нерухомість, скуповуючи нерухомість навколо Єлисейського палацу та по всьому восьмому округу Парижу. Також, Кардену належить резиденція і місце для проведення заходів, футуристичний палац Буллес – "Палац мильних бульбашок", колекція куполів теракотового кольору, в яку входить амфітеатр на 500 місці – на схилі пагорбу недалеко від Кан, замок Лакост, який колись належав маркізу де Саду та палаццо Казанови в Венеції.
У 80-х роках кутюр’є вирішує інвестувати і у ресторанний бізнес. Так Карден придбав легендарний історичний ресторан Maxim у Парижі, що свого часу приваблював Аристотеля Онасісса та Ріту Хейворт, а з часом відкрив його аналоги по всьому світу. Проте, на одному лише ресторані модельєр вирішив не зупинятись і згодом запустив модну мережу швидкого харчування Minim. У нових закладах Кардена був відтворений оригінальний декор ексклюзивної парижської їдальні Belle Epoque.
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