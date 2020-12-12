У 30 років Нік Молнар став наймолодшим австралійським мільярдером. Його знають у світі як співзасновника компанії Afterpay – платформи відстрочених платежів, яка дозволяє користувачам розподіляти вартість своїх покупок на регулярні безвідсоткові внески.

Цього року через пандемію компанія збільшила прибутки, адже більшість фінансових операцій перейшли до електронної комерції і зрість попит на цифрові платежі, повідомляє видання CNBC.

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А загальна вартість акцій компанії зросла на 1300%, а її співзасновники стали мільярдерами Але Молнар міг не досягнути таких успіхів, якби не одна порада його попереднього керівника.

Це сталося у 2012 році, коли Молнар був випускником Сіднейського університету та працював інвестиційним аналітиком під керівництвом Марка Карнегі – партнера-засновника австралійської приватної компанії MH Carnegie & Co.

Тоді Молнар продавав коштовності на eBay зі своєї кімнати у гуртожитку. Але він хотів розширити бізнес і запустити власний ювелірний вебсайт. І посприяв цьому саме Карнегі.

Марк Карнегі обернувся і сказав: "Я не знаю, для чого ви тут працюєте, вам потрібно вкладати більше часу у свою справу,

– згадує Молнар.

Карнегі запропонував йому покинути роботу на 12 місяців, але за умови, що той зможу знову повернутися, якщо у нього нічого не вийде. "Він знав, що я ніколи не збираюся цим займатися, але це дало мені шанс спробувати", – сказав Молнар, який через кілька місяців запустив Ice Online.

До сьогодні цей вебсайт залишається активним, але його успішний бізнес Afterpay розпочався лише через два роки. Тепер Молнар сам дає поради.

Я завжди думав, що, закінчивши університет, мені потрібно знайти роботу, і що я не зможу створити свій власний бізнес. Але це можливо. Власна справа просто потребує багато часу, щоб дістатися туди, де ви досягнете успіху,

– радить він.