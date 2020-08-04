Компанії Caterpillar, Pinterest, Colgate-Palmolive, Under Armour, AbbVie і Merck представили квартальні звіти. Чи виходять вони з кризи, читайте на Інвестиції 24.

Caterpillar

Компанія Caterpillar Inc. (NYSE: CAT) відзвітувала, що у другому кварталі отримала прибуток у розмірі 458 мільярдів доларів (84 центи на акцію). Для порівняння в аналогічний період рік тому, компанія отримала майже в 4 рази більше – 1 620 мільярдів доларів (2,83 долара на акцію). Виручка за цей період знизилася з 14,4 мільярда доларів до 10 мільярдів.

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Зауважимо, що компанія перевищила прогнози. Очікували, що прибуток на акцію складе 64 центи, а виручка – 9,4 мільярда доларів. Компанія очікує втрати через COVID-19, але через невизначеність не надала прогноз на рік.

Caterpillar — корпорація, що займається виробництвом, продажем та обслуговуванням машин, двигунів, енергетичних систем, запчастин до них по цілому світу через розвинену дилерську мережу.

Pinterest

Компанія Pinterest (NYSE: PINS) отримала збитки у другому кварталі у розмірі 100,7 мільйона доларів (17 центів на акцію). Операційний збиток склав 7 центів на акцію. Виручка за звітний період підвищилася до 272,49 мільйона доларів із 261,25 мільйона.

Раніше очікували, що показник збитку буде на рівні 14 центів на акцію при виручці в 250 мільйонів доларів.

Pinterest – соціальний інтернет-сервіс, фотохостинг, що дозволяє користувачам додавати в режимі онлайн зображення, поміщати їх у тематичні колекції і ділитися ними з іншими користувачами.

Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL) на відміну від інших компаній в плюсі. В 2-му кварталі прибуток склав 635 мільйонів доларів (74 центи на акцію). Це більше, ніж минулого року. Тоді компанія повідомила про прибуток в 586 мільйонів доларів (68 центів на акцію). Виручка за звітний період виросла на 1% до 3,897 мільярда доларів. Очікувався показник прибутку на рівні 70 центів на акцію при виручці в 3,779 мільярда доларів.

Colgate-Palmolive — американська транснаціональна компанія з виготовлення засобів гігієни. Спеціалізується на наданні послуг побутових, охорони здоров'я та виробництві особистих виробів таких як мило, миючі засоби і гігієни порожнини рота.

Under Armour

Компанія Under Armour Inc. (NYSE: UAA) отримала в 2 кварталі збиток в розмірі 182,9 мільйона доларів (40 центів на акцію). Рік тому компанія також відзвітувала про збиток, щоправда, менший – 17 мільйонів доларів (4 центи на акцію). Виручка за звітний період знизилася до 707,6 мільйона доларів із 1,19 мільярда.

Компанія перевищила очікування. Вважали, що збиток складе 41 цент, а виручка – 537 мільйонів доларів.

Under Armour, Inc. – американська компанія з виробництва спортивного одягу та аксесуарів. Окрім товарів спортивного призначення компанія випускає одяг в стилі кежуeл.

AbbVie

AbbVie Inc. (NYSE: ABBV) за період квітень-липень отримала прибуток в розмірі 739 мільйонів доларів (46 центів на акцію). Минулого року в аналогічний період прибутки були дещо вищі – 807 мільйонів доларів (49 центів на акцію). Операційний прибуток склав 2,34 долара на акцію. Виручка за звітний період підвищилася до 10,4 мільярда доларів із 8,255 мільярда.

Компанія не виправдала очікувань за другий квартал. Прогнозували, що показник прибутку буде на рівні 2,20 долара на акцію при виручці в 9,9 мільярда доларів. Компанія прогнозує прибуток за 2020 рік з урахуванням Allergan в діапазоні 4,12-4,22 долара на акцію.

AbbVie – американська біофармацевтична публічна компанія, заснована в 2013 році.

Merck

Merck (NYSE: MRK) за другий квартал отримала 3 мільярди доларів прибутку (1,18 долара на акції). Це більше, ніж торік – 2,67 мільярда доларів (1,03 долара на акцію). Скоригований прибуток підвищився до 1,37 долара на акцію з 1,30. Виручка за звітний період знизилася до 10,87 мільярда доларів із 11,76 мільярда доларів.

Компанія перевищила очікування – показник скоригованого прибутку мав скласти 1,08 долара на акцію при виручці 10,44 мільярда доларів. У 2020 Merck планує заробити 5,63-5,78 долара на акцію.

Merck & Co., Inc., відома як Merck Sharp & Dohme, MSD поза Сполученими Штатами Америки і Канадою, є одною з найбільших фармацевтичних компаній в світі.

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