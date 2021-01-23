Оцінка IPO Ant Group може знизитись, при повторному лістингу, як заявляють експерти та втратити в ціні близько 200 мільярдів доларів через антимонопольне розслідування проти Ant Group.

Експерти припускають, що вартість компанії Ant Group може знизитись до позначки 108 мільярдів доларів. Таке зниження оцінки вартості компанії може відбутись у зв'язку з новими мірами регулювання ринку онлайн-платежів у КНР, які запропонувала влада, про що повідомили РБК, посилаючись на Bloomberg.

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IPO Ant Group

У листопаді 2020 року мало відбутись IPO Ant Group, тоді компанію, як повідомляє Bloomberg, оцінювали у близько 320 мільярдів доларів. Проте, IPO компанії було скасоване, за декілька днів до лістинга, через нові міри Китаю стосовно регулювання ринку. Ant Group пояснила, що ІРО довелось відкласти через те, що компанія могла не відповідати вимогам лізингу або розкриття інформації. Публічне розміщення акцій мало відбутись на біржах Гонконгу та Шанхаю. Як гадає експерт та аналітик Bloomberg Intelligence Френсіс Чан, компанія Ant навряд чи зможе відновити своє IPO у 2021 році.

Думка експерта

Як зазначає старший аналітик Bloomberg Intelligence Френсіс Чана, з урахуванням проєкту пропозицій нових мір регулятора фінансовий гігант може коштувати менш ніж 108 мільярдів доларів. Раніше Чан оцінював вартість Ant на рівні 220 мільярдів доларів. Тому, слід очікувати, що вартість Ant може впасти ще на близько 46 мільярдів доларів.

Оцінка Ant Group може знизитись ще більше, якщо її платіжний підрозділ буде вимушений відокремитися через потенційні антимонопольних розслідувань з боку центрального банку Китаю,

— написав Френсіс Чан в дослідницькій записці.

Згідно з оцінками експерта пана Чана, розділення може знизити оцінку платіжного сервісу Alipay, що входить у склад Ant Group у два рази. Нині сервіс оцінений у близько 92,8 мільярда доларів, як повідомляє видання Bloomberg.

Що відомо про Ant Group Компанія Ant Group раніше була більше выдомо як Ant Financial й Alipay, а також є дочірньою компанією китайської групи Alibaba. Ant Group володіє найбільшою цифровою платіжною платформою Китаю Alipay, що налічує більш ніж один мільйон користувачів та 80 мільйонів продавців.

У жовтні 2020 року Ant Group планувала залучити 34,5 мільярда доларів на IPO.

Позиція влади Китаю

У грудні 2020 року китайська влада почала антимонопольне розслідування проти Ant Group. Оскільки компанію Ма запідозрили у створенні монополії. Аналітики ж інтерпретували такі дії з боку КНР як спробу контролювати не тільки самого Ма, а і його компанію Ant Group.

20 січня 2021 року влада КНР заявила, що будь-яка не банківська платіжна компанія з половиною частки ринку онлайн-переказів чи дві організації з сукупною часткою у дві третини можуть стати об'єктом антимонопольного розслідування.

Тож, якщо підозри влади в монополії підтвердяться, то банк може запропонувати ввести обмежувальні заходи. Наприклад, поділ компанії на частини за типом бізнесу. Як заявив регулятор Піднебесної, у компаній, що вже мають платіжні ліцензії, буде пільговий період в один рік для приведення бізнесу у відповідність з новими правилами.