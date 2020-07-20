Сьогодні понад 70% світового населення живе в умовах нерівності в доходах і якості життя, що постійно зростає. Водночас, у власності 26 найбагатших людей світу зосереджено статки, еквівалентні доходам половини жителів планети.

Про це повідомляє УНІАН із покликанням на слова генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш. Представник міжнародної організації виступив з лекцією, яка була приурочена до річниці дня народження колишнього президента ПАР Нельсона Мандели.

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До яких проблем призводить фінансова нерівність з-поміж людей

Лідер ООН заявив, що сьогодні головним завданням світової спільноти є усунення причин виникнення нерівності. Якщо не ліквідувати цю проблему, вона може зруйнувати світову економіку й призвести до суттєвого розшарування суспільства.

Генсек ООН вважає, що через високий рівень фінансової нерівності світовій економіці загрожує низка проблем, головними з яких є: корупція, фінансові кризи, зростання злочинності. Накопичення цих проблем призведе до погіршення як фізичного, так і психічного здоров’я людей.



Антоніу Гутерріш, генеральний секретар ООН / Фото Flickr

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Не тільки матеріальний стан визначає місце людини у світі

Під час свого виступу Гутерріш навів цікаві дані. Так, у період з 1980 по 2016 рік на 1% найбагатших людей світу припадало 27% сукупних доходів населення.

Більш ніж половина 20-річних людей, які живуть у країнах з високим рівнем розвитку станом на сьогодні мають вищу освіту. Однак у державах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу цей показник становить тільки 3%.

Генсек ООН також наголосив, що якість життя населення залежить і від таких додаткових факторів, як стать, раса, етнос, наявність інвалідності та багатьох інших аспектів.