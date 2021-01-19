Сервісу для подорожей Maps.me вдалось привабити 50 мільйонів доларів, під час нового раунду фінансування. Серед інвесторів такі компанії, як: фонд Alamedia Research, що став основним інвестором, Genesis Capital та інституціональна криптовалютна компанія CMS Holdings.

Кошти, що вдалось залучити Maps.me від інвесторів, будуть направлені на запуск мультивалютного гаманця всередині сервісу. Гаманець забезпечить функцію децентралізованого фінансування, завдяки чому 140 мільйонів користувачів сервісу отримають доступ до ряду платіжних та інвестиційних інструментів, про що повідомили РБК.

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Подальші плани сервісу Maps.me

Як повідомив Coindesk, мультивалютний гаманець, що влаштований в середині додатку, надасть користувачам Maps.me можливість бронювати подорожі на пряму, з практично нульовою комісією. Також платформа заявила, що буде боротися з високою комісією, яку беруть банки та сервіси для бронювання подорожей.

Що відомо про Maps.me Сервіс був заснований у 2010 році білоруськими програмістами-підприємцями та мав назву MapsWithMe. Головний офіс компанії знаходився у Цюриху, а центр розробки у Мінську. Maps.me основана на даних географічного товариства OpenStreetMap. Користувачі по всьому світу можуть самостійно редагувати карти, наносячи на них міста, дороги та інші точки. Додаток дозволяє завантажувати на телефон різноманітні карти, які після звантаження користувач може використовувати у режимі офлайн. Також користувач може використовувати путівник та бронювати готелі за допомогою сервісу Maps.me. У січні 2015 року кількість користувачів, що встановили додаток, перевищила 14 мільйонів осіб. Серед них 12% завантажило сервіс у Росії, 9% у США та 6% у Німеччині. Проте, представники сервісу зауважують, що з моменту купівлі компанії Maps.me холдингом Mail.ru Group кількість їх активних користувачів зросла у 8,5 раза. У квітні 2016 року їх кількість становила вже 40 мільйонів осіб.

У Maps.me нова керуюча компанія

У листопаді 2020 року стало відомо, що холдинг Mail.ru Group продав сервіс Maps.me за 20 мільйонів доларів компанії Deagu Limited. Deagu Limited входить до швейцарської компанії Parity.com Group, що розробила однойменний додаток для перекладу, зберігання, обміну та інших фінансових послуг.

Варто зазначити, що коли додаток Maps.me, у листопаді 2014 року, купував холдинг Mail.ru Group, то сума угоди за оцінками експертів становила 10-20 мільйонів доларів. Серед претендентів на покупку у 2014 році були такі компанії, як: Яндекс та Google. Після угоди Maps.me розвивалась в рамках міжнародного проєкту холдингу Mail.ru Group, що мав назву "My.com".

За словами представника компанії, Parity має на меті зробити з Maps.me глобальну фінтех-компанію.