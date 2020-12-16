Аерокосмічна компанія SpaceX проведе новий раунд залучення інвестицій. Отримані від інвесторів гроші підприємство Ілона Маска спрямує на дослідження і розвиток програм Starship і Starlink.

У SpaceX планують залучити достатньо коштів, щоб подвоїти власну ринкову вартість до 92 мільярдів доларів, пише РБК із покликанням на іноземні джерела.

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У ході попереднього раунду залучення фінансування (у серпні) компанія, заснована Ілоном Маском, зібрала 1,9 мільярда доларів. У результаті вартість SpaceX досягла 46 мільярдів доларів, що дало змогу підприємству посісти третє місце з-поміж найбільших "єдинорогів" світу.

Компанії-єдинороги – що про них відомо? Компанії з оцінкою в 1 мільярд доларів чи більше почали називати "єдинорогами" ще у 2013 році завдяки Айлін Лі, засновниці фонду Cowboy Ventures. Жінка порівняла такі підприємства з міфічними тваринами, підкресливши таким чином їхню унікальність.

Інвестиційні плани SpaceX

Компанія хоче направити отримані кошти від інвесторів на дослідження та розробку нових рішень, пов'язаних із багаторазовою ракетою-носієм Starship та спутниковим інтернет-сервісом Starlink.

У SpaceX планують завершити інвестиційний раунд у січні 2021 року. Однак ця дата поки неточна, тому що переговори щодо цього питання ще тривають. Окрім того, існує ймовірність, що космічне підприємство не зможе переконати інвесторів профінансувати його в такому обсязі, як це було раніше – 1,9 мільярда доларів у серпні та 346 мільйонів у травні.

За підрахунками провайдера даних PitchBook, із моменту заснування SpaceX у 2002 році компанія змогла залучити 5,87 мільярда доларів. До числа інвесторів увійшов техногігант Google, венчурні підприємства Founders Fund і Draper Fisher Jurvetson (DFJ), фінансовий холдинг Fidelity, представники інвестиційного бізнесу Baillie Gifford та Valor Equity Partners.

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Яким був 2020 рік для SpaceX: результати роботи і плани

Поточний рік став справді успішним для SpaceX. Зокрема, космічна компанія виконала для NASA свій перший регулярний політ екіпажу на Міжнародну космічну станцію.

Також у підприємства є чинний контракт із NASA на будівництво зорельота для висадки на Місяць. Ще один контракт SpaceX заключила з Пентагоном, з метою будівництва військових супутників.

На минулому тижні компанія Ілона Маска провела перші випробування нового прототипу космічного корабля Starship SN8, який має транспортувати людей на Місяць, Марс та інші космічні об’єкти. Тестування апарату було невдалим – корабель зірвався під час посадки. Однак сам Ілон Маск із захватов відгукувався про випробування.

Нині SpaceX працює над будівництвом ще двох космічних кораблів Starship. Ілон Маск планує, що один із них здійснить свій перший політ на орбіту у 2021 році.

Окрім того, компанія продовжує розробляти супутникову мережу Starlink, яка дасть змогу забезпечити населення Землі інтернетом у будь-якій точці планети. Станом на сьогодні запущено 700 таких супутників. Загалом заплановано вивести на орбіту 30 тисяч одиниць супутників.