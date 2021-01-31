Компанія Dr. Martens, що займається виробленням взуття, провела найбільше IPO на Лондонській біржі, за останніх п'ять місяців.

Джерело: Forbes

29 січня 2020 року виробник взуття Dr. Martens провів найбільше IPO на Лондонській біржі, за останніх п'ять місяців. В результаті чого, акції компанії, у ході торгів, додали майже 26%.

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Успішне IPO

Як повідомила компанія Dr. Martens, в середньому вартість однієї акції становила 5,9 долара, або 430 пені. Експерти вже зазначили, що вихід Dr. Martens на біржу став найбільшим всередині країни, з вересня місяця. У вересні, як зазначає видання Bloomberg, платформа для онлайн-шопінгу THG зуміла привабити 2,4 мільярда доларів, або ж 1,88 мільярда фунтів стерлінгів.

У ході IPO компанію Dr. Martens оцінили у 5,1 мільярда доларів, або у 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Це більше у 10 разів, ніж заплатив основний акціонер бренду Permira за виробника взуття у 2014 році. Станом на 2014 рік сума угоди становила майже 412 мільйонів доларів (300 мільйонів фунтів стерлінгів).

На торги компанія виставила близько 35% акцій компанії, решта ж залишились у компанії Permira. Варто додати, що в акціонерів залишилось право продати ще 53 мільйони акцій, якщо на них буде попит. В такому разі, за прогнозами аналітиків, IPO компанії Dr. Martens принесе 2,04 мільярди доларів, як зазначило видання Bloomberg.

Що відомо про виробника взуття, компанію Dr. Martens