Компанія Dr. Martens привабила 1,8 мільярда доларів під час IPO
Компанія Dr. Martens, що займається виробленням взуття, провела найбільше IPO на Лондонській біржі, за останніх п'ять місяців.
Джерело: Forbes
29 січня 2020 року виробник взуття Dr. Martens провів найбільше IPO на Лондонській біржі, за останніх п'ять місяців. В результаті чого, акції компанії, у ході торгів, додали майже 26%.
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Успішне IPO
Як повідомила компанія Dr. Martens, в середньому вартість однієї акції становила 5,9 долара, або 430 пені. Експерти вже зазначили, що вихід Dr. Martens на біржу став найбільшим всередині країни, з вересня місяця. У вересні, як зазначає видання Bloomberg, платформа для онлайн-шопінгу THG зуміла привабити 2,4 мільярда доларів, або ж 1,88 мільярда фунтів стерлінгів.
У ході IPO компанію Dr. Martens оцінили у 5,1 мільярда доларів, або у 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Це більше у 10 разів, ніж заплатив основний акціонер бренду Permira за виробника взуття у 2014 році. Станом на 2014 рік сума угоди становила майже 412 мільйонів доларів (300 мільйонів фунтів стерлінгів).
На торги компанія виставила близько 35% акцій компанії, решта ж залишились у компанії Permira. Варто додати, що в акціонерів залишилось право продати ще 53 мільйони акцій, якщо на них буде попит. В такому разі, за прогнозами аналітиків, IPO компанії Dr. Martens принесе 2,04 мільярди доларів, як зазначило видання Bloomberg.
Що відомо про виробника взуття, компанію Dr. Martens
- Бренд засновано у 1947 році лікарем Клаусом Мертенсом.
- Офіційно представлений у більш ніж 60 країнах.
- Щорічно продає більше ніж 11 мільйонів пар взуття, як зазначає Financial Times.
- Річна виручка компанії, станом на 2020 рік становила майже 923 мільйони доларів, або ж приблизно 672 мільйони фунтів стерлінгів.
- Прибуток без вирахування податків та інших платежів становив близько 253 мільйони доларів, або ж 184 мільйони фунтів стерлінгів.
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