Українська технологічна компанія Ajax Systems планує, у найближчій перспективі, вийти на IPO.

Джерело: Liga.Tech

Українська компанія Ajax Systems, що спеціалізується на розробці систем безпеки, розпочала підготовку до першого публічного розміщення власних акцій. Ajax Systems навіть залучила до підготовки експерта Карла Робба.

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Плани Ajax Systems

Наразі компанія Ajax Systems не давала ніяких коментарів стосовно конкретної дати IPO, проте, в коментарі для AIN.UA, представник української компанії відмітив, що воно може відбутись через декілька років.

В планах Ajax Systems на найближчі рік — два — збільшити продажі у чотири рази та зробити IPO орієнтовно у 2023 році на одній з найбільших фондових бірж,

— представник компанії Ajax Systems.

Підготовка до IPO

Компанія Ajax Systems завзято готується до бажаного первинного розміщення акцій та навіть залучила до співпраці Карла Робба, оскільки, він має досвід та раніше брав участь у підготовці EPAM до IPO на Нью-Йоркській фондовій біржі. Пан Робб є нині віцедиректором компанії EPAM. Як повідомила Ajax Systems, вона запросила Робба у якості незалежного члена ради директорів.

Тож, головними цілями Робба будуть:

покращення корпоративного управління;

підготовка Ajax Systems до виходу на IPO;

посилення глобалізації та темпів росту компанії;

допомога з масштабуванням інженерної команди Ajax Systems.