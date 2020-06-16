Федеральна резервна система (ФРС) США оголосила, що почне купувати індивідуальні корпоративні облігації на вторинному ринку в рамках своєї програми Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF) обсягом у 250 мільярдів доларів.

Ініціатива SMCCF є однією з низки проєктів американського фінансового регулятора, представлених ним за останні місяці для підтримки фінансових ринків під час пандемії коронавірусу, повідомляє Markets Insider.

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Що передбачає нова програма ФРС

ФРС оголосила про купівлю корпоративних облігацій у понеділок, 15 червня. Це дасть змогу підтримувати загальну ліквідність ринку та забезпечити великим роботодавцям доступність кредитів.

Фінансовий регулятор США створить портфель корпоративних облігацій на базі індексу, який розраховуватиметься на основі цінних паперів американських компаній, що обертаються на вторинному ринку.

Водночас, корпоративні облігації мають відповідати таким критеріям:

мати рейтинг інвестиційної категорії до 22 березня;

активи компаній мають обертатися на ринку не більше ніж п’ять років.

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Деталі програми SMCCF та плани Федрезерву

ФРС почав реалізовувати програму SMCCF ще 12 травня. Тоді фінрегулятор почав викуповувати ETF (біржовий інвестиційний фонд), що інвестували у корпоративні облігації. Федрезерв купує ETF на суму близько 300 мільйонів доларів у день.

Центральний банк США, ким і є Федрезерв, анонсував наміри про викуп корпоративних облігацій 23 березня. Відтоді регулятор представив низку додаткових вимог до цінних паперів компаній. За словами експертів, ці вимоги, своєю чергою, можуть обмежити обсяг активів, що братимуть участь у програмі, до найбільш ризикових.

Усе це говорить про те, що програма ФРС буде активним механізмом для підтримки фінансового ринку,

– зазначив Натан Шитс, аналітик PGIM Fixed Income.

Окрім того, з-поміж планів Федрезерву – купівля нових корпоративних облігацій у межах програми обсягом у 500 мільярдів доларів.