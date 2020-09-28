Майже два десятиріччя низка відомих політиків, олігархів та бізнесменів здійснювали платіжні операції сумнівного характеру на сотні мільярдів доларів. Їх слухняно обслуговували найбільші банки США і Європи, які, здавалося б, мають першими повідомляти про підозрілі фінансові дії. Однак їхню роботу зробили журналісти, що підтверджує проєкт FinCEN Files.

Про найважливіші викриття, які містить досьє FinCEN – читайте на Інвестиції24. Які банки роками прикривали підозрілі платіжні операції та хто з українців засвітився в документах розповідаємо далі.

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З чого все почалося і що таке FinCEN Files

Тисячі документів, які опинилися в руках журналістів, показали, як провідні банки світу впродовж багатьох років приховували сумнівні трансакції. Банківські звіти, які входять до переліку файлів, досліджених Мережею по боротьбі з фінансовими злочинами (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), минулого тижня були опубліковані інтернет-виданням BuzzFeed News і Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).

FinCEN відповідає за підготовку "звітів про підозрілу діяльність", які отримує від банків, що підозрюють фінансові порушення, вчинені власними клієнтами. Тобто тут не йдеться про конкретні фінансові махінації, а так звані SAR-операції (абревіатура SAR розшифровується як suspicious activities report, що з англ. "звіт про підозрілу діяльність"). Такі SARs-трансакції не доводять правопорушення, а лише є механізмом попередження правоохоронних органів чи регуляторів про ймовірну махінацію.

Звіти про підозрілу діяльність передаються поліції та групам фінансової розвідки по всьому світі. Цікаво, що регулятори не вимагають, щоб банки припиняли співпрацю з тим чи тим клієнтом, який здійснював SARs-операції.

За інформацією BuzzFeed News і ICIJ, дані в отриманих документах свідчать про те, що великі світові банки, серед яких JPMorgan Chase, HSBC і Deutsche Bank брали участь у переказах злочинних коштів. При цьому вони продовжували й далі займатися такими операціями навіть і під час виникнення підозр щодо трансакцій.

У банківських звітах детально описаний рух коштів і здійснення платіжних операцій за майже два десятиріччя – з 1999 року по 2017 рік.

Українці у FinCEN Files

Україна відзначилася 489 підозрілими платіжними операціями на загальну суму у 500 мільйонів доларів. Які банки згадувалися найчастіше:

Найбільше грошей було перераховано через банк ПУМБ, власником якого є Ренат Ахметов . Сума становить понад 100 мільйонів доларів. Гроші відправлялися на зовнішні рахунки.

. Сума становить понад 100 мільйонів доларів. Гроші відправлялися на зовнішні рахунки. Російський ВТБ , який став банкрутом ще 2018 року, теж обслуговував підозрілі платіжні операції. Через цей банк надійшло 180 мільйонів доларів в Україну та 36 мільйонів доларів було відправлено з України.

, який став банкрутом ще 2018 року, теж обслуговував підозрілі платіжні операції. Через цей банк надійшло 180 мільйонів доларів в Україну та 36 мільйонів доларів було відправлено з України. У файлах FinCEN засвітився і власник великої продуктової торговельної мережі Fozzy Group Володимир Костельман і його банк Восток . Банк вивів з України на зовнішні рахунки 7,5 мільйона доларів.

. Банк вивів з України на зовнішні рахунки 7,5 мільйона доларів. Лідером за кількістю підозрілих платіжних операцій став Міжнародний інвестиційний банк, яким володіє колишній президент України Петро Порошенко. Установа обробила 81 трансакцію: з України відправлено 7,9 мільйонів доларів, а зайшло 1,8 мільйона доларів.

Як щодо персоналій?

Дмитро Фірташ часто згадується у документах FinCEN. Уперше його ім’я було помічено в банківських звітах ще у 2003 році. Американське слідство також встановило ймовірний шлях хабара, який бізнесмен надіслав індійським чиновникам через банк Standard Chartered. У результаті проти Фірташа відкрили кримінальну справу в Сполучених Штатах. Сьогодні він чекає на екстрадицію у США з Австрії.

Також Фірташа пов’язують із підозрілими грошовими переказами на суму в 1 мільярд доларів, що здійснювалися у 2014 році через Надра Банк, який належить бізнесмену, на рахунки у Standard Chartered та Bank of New York Mellon. У 2015 році банк Фірташа став банкрутом.

Без Ігоря Коломойського теж не обійшлося. Олігарха пов’язують із серією операцій на 240 мільйонів доларів, які оброблялися в німецькому Deutsche Bank. За припущенням американського слідства, більшу частину цієї суми отримала Claresholm Marketing Ltd, яку пов’язують з Коломойським, у кінці 2014 - початку 2015 років. Ймовірно, ці кошти могли бути кредитами ПриватБанку.



Український слід у матеріалах FinCEN / Скриншот із розслідування ICIJ

У документах FinCEN фігурують і представники оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Так, дочірнє підприємство МАКО, розташоване у Швейцарії, холдингу Олександра Януковича, старшого сина Віктора Януковича та компанії бізнесмена Сергія Курченка здійснювали підозрілі платіжні операції через латвійські банки. У справі навіть замішаний один із найбільших банків Латвії – ABLV.

Колишнього голову Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва теж згадано в звітах. Його компанія здійснювала сумнівні платіжні операції на сотні мільйонів доларів через американський JP Morgan Chase з 2010 року по 2015 рік. За даними документів, частина коштів спрямовувалася Полу Манафорту, ексраднику Януковича.

Компанії, зареєстровані на острові Беліз, і пов’язані з Юлією Тимошенко, здійснили платіжні операції на 16,5 мільйонів доларів через власні рахунки латвійського ПриватБанку.

Які банки найбільше провинилися

У звітах найчастіше, ніж інші, згадувалися назви п’яти банків.

Зокрема, із підозрілих трансакцій, загальна сума яких становить 2 трильйона доларів, лише 1,3 трильйона доларів пройшли через Deutsche Bank. Майже всі інші платіжні операції обробляли JPMorgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon і Barclays.



5 банків-лідерів за розмірами сум підозрілих платіжних операцій / Скриншот із матеріалу ICIJ

Кілька інших не менш відомих банків – Société Générale, HSBC, State Street Corporation, Commerzbank AG і China Investment Corporation – теж пропускали підозрілі трансакції на мільярди доларів.

Після публікації матеріалів про файли FinCEN, акції європейських банків, які й так знаходяться під тиском пандемії коронавірусу, обвалилися ще більше.

Наприклад, цінні папери Barclays впали в ціні на 5,4% у британському індексі FTSE 100, досягнувши найнижчої ціни з кінця квітня. Акції Deutsche Bank обвалилися майже на 9% – це найбільше падіння з кінця травня цього року.

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Лише 0,02% SAR-файлів опинилося у відкритому доступі

Журналісти викрили понад 2100 SAR-файлів, проте це не вершина айсбергу. Згідно з даними ICIJ, з 2011 року по 2017 рік до FinCEN було надіслано понад 12 мільйонів звітів про підозрілу діяльність. Тобто ті документи, які опинилися у відкритому доступі, становлять всього 0,02% від загальної їхньої кількості.

Як HSBC сприяв схемі Понці

Британський банк HSBC дозволив WCM777, що працює за схемою Понці, переказувати гроші по всьому світу. У 2013 і 2014 роках фінустанова переказувала гроші шахраїв зі США у Гонконг, попри свої обіцянки запобігати відмиванню грошей.

У 2012 році після розслідування Сенату США банк оштрафували на 1,9 мільярда доларів за участь у відмиванні грошей. Однак уже в наступному році шахраї, які працювали з WCM777, змогли переказати понад 15 мільйонів доларів через HSBC, попри попередження, що такі трансакції є шахрайськими, про що свідчать банківські звіти.



Відділення HSBC у Нью-Йорку, США / Фото Flickr

При цьому WCM777 було заборонено вести бізнес у трьох американських штатах. За даними BBC і BuzzFeed News, схема Понці була спрямована на бідне населення в основному із країн Азії та Латинської Америки.

Як банки обслуговували політика, якого розшукував Інтерпол

Як свідчить інформація документів, у цьому взяли участь JPMorgan Chase разом із Bank of America, Citibank, American Express. Стало відомо, що сім’я Віктора Храпунова, колишнього мера Алмати (Казахстан), користувалася послугами JPMorgan Chase для обробки платіжних операцій на мільйони доларів навіть після того, як Інтерпол випустив так зване "червоне повідомлення".

За інформацією Newsweek, на момент здійснення трансакцій Храпунов і його дружина звинувачувалися у відмиванні грошей, шахрайстві та створенні організованої злочинної групи. Їх засудили заочно, адже сімейна пара втекла до Швейцарії.



Представники Казахстану в документах FinCEN / Скриншот із розслідування ICIJ

Оточення Путіна у матеріалах FinCEN

Аркадій Ротенберг, один із найближчих друзів президента Росії Володимира Путіна, міг скористатися послугами британського банку Barclays для відмивання грошей, уникнувши санкцій.

За інформацією BBC, Аркадій Ротенбрег входить у список осіб, які потрапили під дію санкцій Європейського Союзу і США через причетність до анексії Криму Росією у 2014 році. Таким чином, Ротенбергу не можна співпрацювати із західними банками.



Володимир Путін і Аркадій Ротенберг / Фото Wikimedia Commons

Однак, як стало відомо, компанії, які контролював російський бізнесмен, фігурували у низці SAR-файлів. Так, із 2012 по 2016 рік підприємство Advantage Alliance здійснило грошовий переказ на суму близько 77 мільйонів доларів через HSBC. У Сенаті США заявили, що мають вагомі докази того, що ця компанія належить саме Ротенбергу.

За інформацією BBC, у результаті розслідування Сенату з’ясувалося, що Advantage Alliance таємно купувала мистецькі твори, використовуючи свій рахунок у Barclays, щоб уникнути санкцій. Британський банк закрив рахунок підприємства у 2016 році. Однак, як свідчать дані SAR-файлів, банк співпрацював з низкою інших компаній, які належали Ротенбергу аж до 2017 року.

У Barclays заперечують інформацію про обслуговування бізнесу Аркадія Ротенберга.

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Державні банки теж долучилися до фінансових афер

Як повідомили у прокуратурі США, компанія Gunes General Trading, територіально розміщена в Дубаї, використовувалася для переказу іранських державних коштів через Об’єднані Арабські Емірати і для уникнення міжнародних санкцій.

У документах йдеться про те, що у 2011 році й у 2012 році центральна банківська система ОАЕ обробила трансакцій на суму у 142 мільйона доларів для Gunes General Trading попри те, що платіжні операції були позначені як підозрілі. Нью-йоркська філія Standard Chartered Bank відмінила сотні підозрілих трансакцій компанії і повідомила про це центробанку ОАЕ, проте не згадала про зв’язок з Іраном.

У той час, як у центральному банку ОАЕ заявили, що передали інформацію про ймовірне шахрайство правоохоронним органам і закрили рахунки, Gunes General Trading скористалася послугами інших державних банків для переказу грошей ще на суму у 108 мільйонів доларів.

У 2016 році в США заявили, що компанія уникала санкцій багато років. За даними BBC, Gunes General Trading було ліквідовано впродовж останніх двох років. Центральний банк ОАЕ не надав коментарів журналістам BBC.

Спонсор Консервативної партії Великої Британії пов’язаний із Кремлем

Чоловік спонсорки Консервативної партії прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона отримував гроші від мільйонера, пов’язаного з оточенням Володимира Путіна, на якого поширювалися санкції США.

Зокрема, Володимиру Чернухіну, чоловіку Любові Чернухіної, яка надала Консервативній партії майже 2,2 мільйона доларів спонсорських коштів, офшорна компанія передала 7,8 мільйона доларів. Як зазначено в документах, за цими грошима стоїть російський політик і олігарх Сулейман Керімов, про якого згадувалося у звіті Міністерства фінансів США за 2018 рік. У документі відомства обговорювалася "злоякісна" діяльність Росії. У звіті Казначейства США зазначено, що Керімова звинувачують у відмиванні грошей і несплаті податків у Європі.



Інформація про Володимира Чернухіна у матеріалах FinCEN / Фото BBC

Північна Корея також у ділі

Попри міжнародні санкції, які блокують доступ Північної Кореї до світової фінансової системи, країну запідозрили у відмиванні понад 174,8 мільйона доларів. З витоку SAR-звітів стало відомо, що трансакції, позначені як підозрілі, приблизно з 2008 року по 2017 рік проходили через американські банки, з-поміж яких JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

За даними NBC News, північнокорейські грошові перекази, позначені як підозрілі, часто здійснювалися через китайські та підставні компанії. За словами експертів, ознайомлених з такою незаконною діяльністю, платіжні операції Південної Кореї свідчать про відмивання грошей.

Що відомо про причетність Deutsche Bank до FinCEN Files

У результаті скандалу навколо німецького Deutsche Bank, пов’язаного з відмиванням грошей на суму у 10 мільярдів доларів за участі кримінальних авторитетів, наркокартелів і терористичних груп, фінустанова заплатила штраф і звинуватила менеджерів своїх московських офісів.

За даними FinCEN, найбільший комерційний банк Німеччини може бути замішаний у відмиванні грошей, ймовірно, із Росії. Зокрема, послугами московської філії банку могла скористатися компанія, яку пов’язують із двоюрідним братом президента Росії Ігорем Путіним.