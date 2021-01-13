Аналітики Bloomberg запевняють, що альтернативам звичних акцій для інвесторів в 2021 році можуть стати вкладення в розведення комах, покупку витриманого віскі або прав на старі пісні.

Тому агентство вибрало п'ять неординарних, але перспективних напрямків для інвестицій для тих, кому вже набридли розкішні автомобілі, вина і твори мистецтва. Основна перевага таких інвестицій – для них не потрібно бути дуже багатим, повідомляє Bloomberg.

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5 альтернатив для інвестицій в 2021 році

Витримане віскі

Експерти переконують, що віскі дорожчає швидше, ніж хороше вино чи інші алкогольні напої. ЦЕ доводить звіт консалтингової компанії Knight Frank. Так, через зростаючий попит віскі в Азії ціна цього алкоголю зросла на 564% за останні 10 років.

Водночас вартість віскі 95-річної витримки на аукціонах в останні роки доходила до 1-2 мільйонів. Але загалом ціна бочки починається від 11 000 і може досягати 700 000 доларів. Особливо колекціонери хочуть купувати віскі в діжках, адже там він продовжує настоюватися, а в скляній пляшці – ні, на відміну від вина.

Окрім того, покупці можуть розлити віскі з бочки (вміст одного може наповнити близько 230 пляшок) і продавати під власним брендом,

– зазначив співзасновник компанії Rare Whisky 101 Енді Сімпсон.

Але у таких інвестицій є свої ризики: бочка може тріснути або протекти. І хоча вкладення можна застрахувати, сам напій в такому випадку буде зіпсований і не буде вважатися справжнім віскі.

Права на музику

Стрімінгові сервіси ростуть, а виробники контенту все частіше використовують старі треки в фільмах, серіалах і відео. Соціальні мережі теж сприяють зростанню популярності музичного контенту: наприклад, пісні на відео накладають в ТікТок чи інстаграм.

Цікаво, що автори пісень групи "Ліндсі" Бакінгем і Стіві Нікс окремо продали свої права на записи фонду Hipgnosis Songs Fund, повідомив The Rolling Stone. Журнал відзначив, що Нікс могла отримати за угоду приблизно 80 мільйонів доларів.



Права на музику – це теж чудова інвестиція / Фото ishop

Водночас Боб Ділан в грудні продав права на свою колекцію пісень Universal Music Group за 300 мільйонів доларів.

Хоча безпосередньо інвестувати в музику легенд шоу-бізнесу складно і дорого, Bloomberg пропонує купувати недорогі акції фондів, які володіють правами, або підтримувати перспективних виконавців в обмін на роялті.

Відновлення біорізноманіття

Багаті люди давно займаються збереженням природи, але зараз серед них з'явився новий тренд – повернення територій до "дикого стану", в якому вони були сотні років тому. Наприклад, данський мільярдер і акціонер Asos Андерс Повлсен купив для цього територію в Шотландії.

Цікаво, що така інвестиція може принести дохід коштом податкових пільг і розвитку екотуризму. Почати в цій галузі можна з інвестицій в 3,4 мільйона доларів.

Але складність полягає в тому, що доведеться домовлятися про купівлю земель з декількома власниками, а також створити команду фахівців, які будуть займатися відновленням природи.

Ферми комах

Як би дивно не звучало, але комахи також можуть стати необхідним джерелом харчування:, адже перенаселення планети і зміна клімату скорочують виробництво їжі. Комахи можуть стати економічним способом виробництва добрив і корму для риб.

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А для розведення комах потрібно менше місця і грошей, ніж для домашньої худоби, до того ж вони не виділяють стільки небезпечного для клімату метану.

Наприклад, в листопаді бельгійська компанія Astanor Ventures залучила від інвесторів 325 мільйонів для вкладень в подібні проєкти.

Власні ділянки

Через карантин і роботи з дому люди стали більше цінувати можливість погуляти і зайнятися йогою на задньому дворі власного будинку. Цікаво, що нерухомість, в описі якої згадувався ландшафтний дизайн на прилеглій ділянці, продавалася на 2,7% дорожче очікуваного.

Представник американського сервісу продажу житла Zillow Аманда Пендлтон розповіла, що найкращою інвестицією для тих, хто збирається продавати будинок, є оновлення вікон, ванни і ділянки навколо будівлі. Тоді житло куплять дорожче.