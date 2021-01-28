У Китаї з'явився новий мільярдер через конфлікт Tencent і Huawei: що про нього відомо

Китайський бізнесмен Хуан Їмен, який є власником компанії-дистриб'ютора інді-ігор XD, став володарем понад мільярдного статку. А все через розбіжності компаній Tencent і Huawei.

Джерело: Bloomberg

Частка 38-річного Хуана Їмена у 35% зараз в компанії коштує 1,3 мільярда доларів. Водночас капіталізація всієї компанії на Гонконзькій біржі досягла 3,7 мільярда доларів (вона зросла на 470% у порівнянні з 2019 роком).

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Як на це вплинув конфлікт Huawei і Tencent

Так, у перший день торгів акції компанії XD виросли на 24%. Таке різке зростання цін на початку 2021 року стало наслідком конфлікту між двома найбільшими китайськими технологічними компаніями – Huawei і Tencent.

Що сталося? Адже Huawei 31 грудня ненадовго видалила зі свого магазину додатки всі ігри від Tencent через суперечку про розподіл доходів. Через кілька годин гри були відновлені назад, а на наступний день Tencent заявила, що сторони досягли угоди.

Але цей інцидент призвів до зростання популярності платформи для завантаження ігор "TapTap", що належить компанії XD. Платформа, яка заробляє на розміщенні реклами, безкоштовна як для гравців, так і для видавців ігор.

Що відомо про мільярдера Хуана їмена

Успіх генерального директора компанії XD був малоймовірним. Так, через перші підприємницькі зусилля Хуана вигнали з коледжу.

Його першим бізнесом була мережа завантажень програм під назвою VeryCD, яку швидко переповнили піратським вмістом.

Згодом Хуан знайшов успіх у створенні веб-ігор. А оскільки використання інтернету в Китаї переходило з комп’ютерного на мобільний, він зрозумів, що можна робити ігри на смартфони.



Новий мільярдре Хуан Їмен / Фото assets

Вже з межами Китаю Хуан запустив свій магазин ігор для ПК у 2018 році, щоб кинути виклик Steam, пропонуючи розподіл доходів на 12% з розробниками.

На даний момент його компанія приносить основну частину доходу від продажу реклами в іграх. Зокрема, продаж реклами через платформу “TapTap” склав 205 мільйонів доларів за перші шість місяців 2020 року. Наразі платформа продовжує збільшувати рекламні місця.

Що буде з ринком ігор

Додамо, що китайський ринок мобільних ігор оцінюється в 30 мільярдів доларів. Великі дистриб'ютори – це виробники смартфонів Huawei і Xiaomi, які попередньо встановлювати на свої пристрої власні магазини додатків.

Хуан Їмен вважає, що, з часом все більше розробників ігор будуть відмовлятися від співпраці з великими корпораціями на користь невеликих компаній, щоб не платити за поширення свого контенту.

Він також вказав на небезпеку компаній, які використовують інструменти для залучення користувачів в свою екосистему. "Ми повинні дивитися на це з антимонопольної точки зору", – зазначає він.